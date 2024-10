«Un polo di formazione per Saipem» 

Parti sociale e politiche salutano con favore l’impegno assunto dalla Regione per concedere a Saipem 9 ettari delle aree ex Cartiera. «Saipem - è il commento di Margherita Tola, responsabile Fiom-Cgil Nuoro Ogliastra - è una realtà indust importante che vede il cantiere in crescita come produzione e come occupazione, e che smentisce l’opinione comune per cui il centro Sardegna il comparto industria non esiste. Esiste e ha un’importanza strategica che non può limitarsi al territorio ogliastrino ma deve essere considerata di rilievo regionale e come tale attenzionata e seguita. Come Fiom abbiamo seguito attivamente la vicenda per l’assegnazione delle aree così come avevamo fatto per i rinnovi delle concessioni». Entro un mese è attesa in Giunta la ratifica dell’impegno: «Auspichiamo ricadute nel territorio non solo in quantità di assunzioni ma anche nella qualità, con contratti stabili e meno contratti a termine. Sarebbe opportuno pensare alla creazione di un polo di formazione specifico». Sulla questione interviene anche Nicola Salis, presidente provinciale di Fratelli d’Italia: «Abbiamo sempre creduto e sostenuto che Saipem sia un’industria molto importante per l’Ogliastra. Apprendiamo positivamente l’impegno che la Regione ha espresso e ora attendiamo l’ufficialità nei tempi annunciati». (ro. se.)

