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Il progetto.
26 giugno 2026 alle 01:22

«Un polo culturale permanente, la sfida del Garau» 

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Nuova vita al “Garau”. Si riparte con la gestione affidata per i prossimi cinque anni al Teatro di Sardegna di Cagliari, unico teatro delle città riconosciuto dal ministero della Cultura in Sardegna. Il sindaco Massimiliano Sanna, il direttore generale del Teatro di Sardegna Massimo Mancini e Ambra Floris, referente per il Teatro Garau e project manager culturale, hanno spiegato quel che sarà da qui al 2030. «Il nostro obiettivo – spiega il sindaco - è che la struttura possa diventare un incubatore culturale attivo tutti i giorni. L’apertura alla città dei nuovi gestori ben si concilia con i cardini di questa amministrazione: confronto e dialogo».

Il progetto sul tipo del partenariato pubblico- privato, punta a trasformare il “Garau” da semplice sede di spettacoli a infrastruttura culturale permanente, capace di operare durante tutto l’anno come luogo di produzione artistica, formazione, partecipazione e sviluppo territoriale. Il “Garau” entrerà a far parte della rete dei luoghi gestiti dal Teatro di Sardegna, affiancando le esperienze già attive a Cagliari, Nuoro e Paulilatino. Massimo Mancino e Ambra Floris anticipano qualche chicca: «Saranno coinvolte le scuole, i gruppi e le associazioni. Puntiamo a valorizzare la lingua e in particolare le opere di Antonio Garau, contiamo di portare qualche nome di valenza mondiale». Il modello si fonda su una governance guidata da un tavolo tecnico congiunto con l'Amministrazione comunale e un tavolo aperto al terzo settore. Il piano economico integra fondi ministeriali, europei garantendo stabilità occupazionale a regime per 4 unità lavorative annue. «Il Garau dovrà essere un luogo di produzione culturale, incontro e crescita, inserito stabilmente nei circuiti regionali e nazionali dello spettacolo» conferma l’assessore alla Cultura Simone Prevete. Il percorso di rilancio è già partito con “Garau in ascolto, costruiamo insieme il nostro teatro”, una giornata aperta alla partecipazione di cittadini, associazioni, operatori culturali, imprese, scuole e giovani per raccogliere idee, proposte e contributi utili a costruire il futuro della struttura.

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