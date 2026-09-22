Un polo culturale nell’ex capannone 

Da deposito del cantiere comunale a polo culturale, con l’archivio - compreso quello storico - spazi per lettura e incontri letterari. Il futuro del capannone di via Orrù - nella zona artigianale di Sa Serrixedda - inizia a concretizzarsi: dopo il sì in Giunta durante la scorsa consiliatura, ora c’è la certezza del finanziamento regionale di un milione di euro con tanto di convenzione firmata da Comune e direzione del settore Attività produttive in Regione.

Nei giorni scorsi l’amministrazione di via Porcu ha ufficializzato l’arrivo dei fondi nelle casse del Municipio. Sulla modifica della destinazione d’uso del capannone, e sui lavori da fare per riadattare la struttura della zona artigianale in polo culturale, c’è già stato il sì della scorsa Giunta Milia. Un obiettivo ribadito nel nuovo programma di mandato dell’attuale maggioranza al governo della città: «è necessario provvedere all’individuazione di una nuova sede per l’implementazione del polo archivistico - bibliotecario del Comune», le motivazioni riportate nella delibera approvata dalla precedente Giunta. Una sede «che consenta alla cittadinanza di utilizzare gli spazi della cultura come veri e propri hub di comunità, spazi di incontro, di novità e di cultura, ma anche luoghi di socialità per le persone più fragili e sole». Non solo: «il deposito dell’archivio storico comunale, attualmente ospitato in un immobile di proprietà privata, non consente di esercitare le attività di ricerca per inadeguatezze sia qualitative che quantitative», veniva sottolineato ancora nel documento approvato dall’esecutivo del Municipio.

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