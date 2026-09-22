SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Via Orrù.
23 settembre 2026 alle 00:37

Un polo culturale nell’ex capannone 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da deposito del cantiere comunale a polo culturale, con l’archivio - compreso quello storico - spazi per lettura e incontri letterari. Il futuro del capannone di via Orrù - nella zona artigianale di Sa Serrixedda - inizia a concretizzarsi: dopo il sì in Giunta durante la scorsa consiliatura, ora c’è la certezza del finanziamento regionale di un milione di euro con tanto di convenzione firmata da Comune e direzione del settore Attività produttive in Regione.

Nei giorni scorsi l’amministrazione di via Porcu ha ufficializzato l’arrivo dei fondi nelle casse del Municipio. Sulla modifica della destinazione d’uso del capannone, e sui lavori da fare per riadattare la struttura della zona artigianale in polo culturale, c’è già stato il sì della scorsa Giunta Milia. Un obiettivo ribadito nel nuovo programma di mandato dell’attuale maggioranza al governo della città: «è necessario provvedere all’individuazione di una nuova sede per l’implementazione del polo archivistico - bibliotecario del Comune», le motivazioni riportate nella delibera approvata dalla precedente Giunta. Una sede «che consenta alla cittadinanza di utilizzare gli spazi della cultura come veri e propri hub di comunità, spazi di incontro, di novità e di cultura, ma anche luoghi di socialità per le persone più fragili e sole». Non solo: «il deposito dell’archivio storico comunale, attualmente ospitato in un immobile di proprietà privata, non consente di esercitare le attività di ricerca per inadeguatezze sia qualitative che quantitative», veniva sottolineato ancora nel documento approvato dall’esecutivo del Municipio.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Differenziata

La plastica trasferita nella Penisola

l RAIS, RAVÌ
Consiglio

Nuove presidenze, nel Campo largo la fronda dei cespugli

I piccoli partiti fanno la voce grossa: Avs reclama una delle commissioni 
Raccolta differenziata

Plastica smaltita negli impianti della Penisola

A settembre trasferite 2.500 tonnellate, altre 2.600 partiranno nei prossimi giorni 
Massimiliano Rais
Università

Tre restano in corsa sui gradini di un podio pronto da scalare

Oggi si torna alle urne per il Rettore Pintore si ritira: «Il voto è sovrano» 
Emanuele Floris
La storia

L’antico quadro perduto torna a casa dopo 70 anni «Noi, cacciatori d’arte»

L’impresa della Pro Loco di Gesico: l’opera ritrovata in un deposito a Napoli 
Severino Sirigu
la polemica

«Limite agli stranieri, lo voleva Mattarella»

Meloni: quando lui era ministro redigeva circolari per evitare concentrazioni 
Torino

Investito in bici, muore a sette anni

Il bimbo travolto da un’auto mentre andava a scuola insieme a suo padre 