Un poliambulatorio nell’ex scuola 

Sorgerà nella struttura dell'ex scuola di via dell'Arma Azzurra la nuova “casa della comunità”. Un centro di medicina specialistica ambulatoriale e domiciliare finanziato con i fondi Pnrr, grazie a un accordo tra la Asl 8 e Comune, doterà i masesi e tutti i residenti del circondario di un nuovo presidio sanitario pubblico.

L’iter

«L'edificio era rimasto nella proprietà del Comune di Cagliari, anche dopo che Elmas nel 1989 era diventato autonomo. Dopo un lungo iter burocratico che ha trasferito la proprietà al nostro Comune - spiega la sindaca Maria Laura Orrù - è stato possibile siglare il contratto di cessione alla Asl che farà partire progettazione e lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali. Siamo soddisfatti, l’importante centro sanitario servirà anche i comuni vicini, e si muoverà un po' l'economia».

I servizi

Oltre alla guardia medica a pochi metri dalla struttura, verranno istituiti i servizi di cardiologia, ortopedia, geriatria, fisiatria, endocrinologia e il servizio territoriale di oncologia e cure palliative. È previsto un servizio infermieristico a supporto dell'attività specialistica per tutto l'arco della giornata dalle 8 alle 20, 6 o 7 giorni alla settimana, uffici Cup e ticket, ambulatori per medicina generale e pediatria di base. Ci sarà uno sportello unico di accesso ai servizi sociali, nel quale convergeranno tutte le richieste per le cure domiciliari di pazienti cronici o anziani o l'accoglienza nelle strutture come le Rsa.

L’Asl

«Abbiamo pensato alle fasce più deboli come malati cronici o persone anziane, che non dovranno più spostarsi. Siamo davanti a una sfida importante - ha annunciato Pierpaolo Pateri, direttore del distretto Cagliari area Ovest della Asl di Cagliari - perché mentre le altre quattro case di comunità sorgeranno su presidi già esistenti, Elmas nascerà ex-novo. Ci sarà un punto prelievi che stiamo valutando di mettere accanto alla Guardia medica provvisoriamente e di attivarlo anche prima della sistemazione dei locali. Sarà creato il Servizio infermieristico di famiglia e comunità, una novità assoluta che medierà tra cittadini e medici di Medicina generale che lavorando in equipe prenderanno in carico i pazienti offrendo assistenza infermieristica domiciliare di livello base. E ancora ci sarà la figura dell'ostetrica di comunità da cui si svilupperà anche un servizio di supporto a domicilio alle puerpere soprattutto i primi giorni dopo il parto. I fondi ci sono già, una volta terminati i lavori di adeguamento, da gennaio 2024 si comincerà ad attivare i servizi. La disponibilità del Comune di Elmas e il continuo dialogo con l'Amministrazione sono stati importantissimi per raggiungere questo risultato».

In Aula

«Siamo molto contenti, la casa di comunità è una grande conquista per Elmas - puntualizza Silvio Ruggeri, consigliere di minoranza- ma nella struttura c'erano sette associazioni che ora non hanno più una sede, sarebbe stato opportuno che l'amministrazione avesse trovato una soluzione prima di cedere l'edificio, auspichiamo che prima possibile sia trovata loro un'adeguata collocazione».

