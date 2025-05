Un poliambulatorio dove curare i più fragili 

Sedici medici. Fisioterapista e logopedista. Sei infermiere. E altri 2 medici dovrebbero unirsi a breve. Sono le forze che saranno in campo da oggi a Iglesias nel poliambulatorio medico e infermieristico “Talità Kum”, inaugurato ieri mattina nella vecchia sede del’Agenzia delle Entrate di via XX Settembre: qui le persone in condizioni di povertà ed emarginazione sociale potranno essere curate gratuitamente. L’iniziativa è del Comune di Iglesias, della Conferenza episcopale italiana (Diocesi di Iglesias) e della cooperativa sociale Casa Emmaus, in collaborazione con la Asl di Carbonia Iglesias.

L’inaugurazione

All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco Mauro Usai, il vescovo Mario Farci, la presidente di Casa Emmaus Giovanna Grillo, il direttore sanitario della struttura, Mariano Cabras, e il commissario della Asl di Carbonia Iglesias, Andrea Marras. Il taglio del nastro è avvenuto poco prima delle 13, in un clima di gioia e soddisfazione condiviso dalla comunità locale. L’assessore regionale alla Sanità e all’Assistenza sociale, Armando Bartolazzi, atteso per la cerimonia, all’ultimo momento ha deciso di non presentarsi né di intervenire in videoconferenza per motivi non specificati.

«Casa Emmaus si occupa di persone con fragilità importanti, e “Talità Kum” rappresenta la vera missione della nostra cooperativa», ha spiegato la presidente, Giovanna Grillo, nel corso della conferenza che ha preceduto il taglio del nastro: «Aprire questo poliambulatorio è anche un modo per garantire la prevenzione ai soggetti più vulnerabili».

Gli obiettivi

Il servizio prevede, oltre ai medici volontari, interventi dedicati ai soggetti vulnerabili, formazione dei cittadini e un front office efficiente per l’accoglienza e l’orientamento ai servizi. L’ambulatorio si propone di fornire assistenza a circa 600 persone all’anno, con la prospettiva di estendere il servizio in base all’evoluzione delle esigenze territoriali e alla disponibilità delle risorse. Il progetto si pone anche come modello replicabile, in grado di rispondere a situazioni analoghe in altre realtà locali.

Le prestazioni

«È un’iniziativa supportata interamente da un erogatore privato – spiega il commissario della Asl di Carbonia Iglesias, Andrea Marras – con cui la Asl collabora da tempo: Casa Emmaus è infatti fornitrice di numerosi servizi, soprattutto rivolti alle persone fragili». Grazie alle adesioni volontarie di numerosi specialisti, il poliambulatorio offrirà prestazioni di nefrologia, cardiologia, ematologia, urologia, psicologia, psichiatria, neuropsichiatria, logopedia, chirurgia generale, oncologia e nutrizione ai meno abbienti, contribuendo così a contrastare il fenomeno diffuso che vede molte famiglie rinunciare alle cure mediche. «Con questa iniziativa – afferma Giorgio Mirarchi, uno dei medici volontari che presterà servizio nel poliambulatorio sociale – posso riprendere la collaborazione con la comunità di Casa Emmaus».

«Risposta concreta»

«Il problema della sanità e della difficoltà di accesso alle cure – commenta il sindaco Mauro Usai – è vissuto quotidianamente dalla fascia più debole della popolazione. Si parla tanto di riforme ospedaliere ma la risposta più concreta a questo disagio la troviamo qui, grazie a un’impresa sociale che reinveste i propri utili nella nostra comunità». Con l’inaugurazione del centro nasce a Iglesias una nuova realtà che, come sottolinea l’assessora alle Politiche sociali, Angela Scarpa, «è fondamentale per intercettare nuove forme di fragilità, non legate solo all’aspetto clinico ma anche a quello educativo e sociale».

