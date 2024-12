Un poker che riempie gli hotel 

Per il Capodanno nel Nord Sardegna ci sarà solo l’imbarazzo della scelta tra i grandi nomi della musica italiana, teatro di strada, giochi pirici e menù speciali in ristorante. Da Olbia ad Alghero, passando per Castelsardo e Sassari, i palchi si animeranno di concerti esclusivi, offrendo a residenti e turisti un finale di anno da cantare e ballare in piazza.

Il nord ovest

Castelsardo è stato l’ultimo, in ordine di tempo, ad annunciare il programma di San Silvestro, tirando fuori dal cilindro per la 22^ edizione del Capodanno nel borgo dei Doria, un super duo di artisti: la regina del pop Elodie e il cantautore rapper Irama. «Un evento che si fa spazio tra i grandi Capodanni d’Italia grazie ad artisti di prim’ordine del panorama nazionale», commenta soddisfatta la sindaca Maria Lucia Tirotto. Non mancheranno i tradizionali fuochi d’artificio dalle terrazze del Castello. L’assessore al Turismo, Giuseppe Ruzzu è fiducioso: i numeri saranno importanti. «Stiamo approntando un piano di sicurezza per 10mila persone, - riferisce - perché riteniamo che la formula del doppio concerto possa essere fortemente attrattiva. Abbiamo hotel e una fitta rete di strutture extra-alberghiere».

Alghero, pioniera del concertone, per il Cap d’Any numero 28 ha previsto un doppio spettacolo: prima DeeJay Time, il 30 dicembre e poi i Negramaro il martedì 31. Saranno due i giorni da vivere nel Piazzale della Pace, dove sarà allestito il grande palco sul porto. Hotel e case-vacanze sono già quasi al completo. Ad aprire le danze lo show dei dj più famosi d'Italia, Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. L’ultimo dell’anno toccherà alla band salentina. «Sarà una vera festa – promette l’assessora al Turismo Ornella Piras - frutto di un lavoro di squadra vincente, così da sostenere imprese e commercianti». Sassari punta sulla più grande rocker italiana di sempre, Gianna Nannini, scelta per regalare alla città una notte magica, un booster in Piazza d’Italia per iniziare il 2025 con un carico di energia.

La Gallura

A un mese dalla notte più lunga dell'anno, rimane solo il dieci per cento delle camere disponibili negli hotel di Olbia: il capodanno vista mare con i Pinguini tattici nucleari fa già registrare il quasi tutto esaurito nelle strutture ricettive aperte, anche in quelle extra alberghiere. «Prenotazioni cominciate già da due mesi, da venti giorni l'occupabilità degli alberghi è quasi al completo», dice il presidente di Albergatori Olbia, Fabio Fiori, precisando che le tariffe per una doppia quattro stelle sono già salite a 270 euro. Sul palco del molo Brin, a richiamare tante presenze in città, oltre la band bergamasca di “Rubami la notte”, dopo il brindisi per l’anno che verrà scandito dai fuochi d'artificio a cascata sul golfo, la musica dei BoomDaBash fino alle prime luci dell'alba.

