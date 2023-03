Un Pogacar da sogno verso la “Sanremo” 

Non è una vittoria qualunque, non è un corridore qualunque. Nella domenica degli sloveni, in cui Primoz Roglic si prende da dominatore la 58ª Tirreno Adriatico (ultimo sprint a Jasper Philipsen), Tadej Pogacar ha voluto dare l’ennesima prova di essere un fuoriclasse. Ha attaccato sul Col d’Eze, a 16 km dall’arrivo di Nizza ed è giunto solitario sul traguardo della Promenade des Anglais. Il 24enne sloveno ha allargato le braccia in segno di trionfo (il terzo sulle sette tappe disputate), rispondendo con un inchino all’ovazione del pubblico.

I suoi numeri in questo avvio di stagione sono degni di un Cannibale: 13 giorni di corsa, 9 vittorie, compresa la classifica generale delle due corse a tappe disputate. In salita ha sempre controllato l’arrembante francese David Gaudu (pronto a raccogliere l’eredità di Thibaut Pinot), secondo in classifica, e lasciato a distanza Jonas Vingegaard (ieri secondo e terzo nella generale). Il guanto di sfida al danese per il Tour de France è già idealmente lanciato.

Il primo obiettivo di Pogacar, però, non può che essere la Milano-Sanremo di sabato, alla quale si presenta come uno dei favoriti. La Tirreno-Adriatico ha segnalato un Wout Van Aert già “caldo” e un Mathieu van der Poel non brillantissimo, senza dimenticare Remko Evenepoel. Ci sarà da divertirsi.( c.a.m. )

