Un Poetto inclusivo: crescono i servizi per i disabili al mare  

Passerelle fino alla battigia, pedane solarium, ampi spogliatoi, sedie job per permettere il transito sulla sabbia e l’ingresso in acqua. Il Poetto, in particolare gli stabilimenti della cooperativa Golfo degli Angeli, è sempre più a misura di persone disabili.

Puntando su questi servizi l’Anmic, l’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, diffusa in tutta l’Isola e che a Cagliari conta circa 4.500 iscritti, ha organizzato anche quest’anno “Un mare di emozioni”: 94 giorni di servizio, dal 10 giugno al 10 settembre, in cui, allo stabilimento balneare “Golfo 7” verranno messi gratuitamente a disposizione degli associati e dei loro accompagnatori (prenotazioni al 3701255189) 10 punti ombra (ombrellone con due lettini più sdraio o sedie regista), in spiaggia o sulla pedana solarium.

«Il progetto di spiaggia solidale nasce dal desiderio dell’Anmic di trovare un luogo totalmente accessibile e sicuro dove poter far godere il mare ai soci», spiega Teodoro Rodin, presidente provinciale dell’associazione. «Si parla sempre tanto di turismo accessibile e inclusivo ma c’è ancora tanta strada da percorrere e noi vogliamo fare la differenza. Mettere a disposizione spazi fruibili e senza barriere architettoniche», aggiunge, «è un presupposto indispensabile per regalare a tutti la possibilità di godere della spiaggia».

Il Golfo 7 peraltro è di fronte a un’ampia area parcheggio e a una fermata del bus, quindi è facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici che con quelli privati. È possibile utilizzare i servizi igienici comunali, che sono accessibili direttamente dalla spiaggia tramite la passerella.

