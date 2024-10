Un Poetto a tutto foil: ecco l’Europeo windsurf  

Sull’acqua del Poetto si continua a volare. Ieri non erano ancora state ripiegate le vele-aquilone del Sardinia Kiteboard Grand Slam, che già pochi metri più in là erano scesi in acqua gli iQFoil per la practice race che prelude al campionato europeo al via oggi.

Sardinia Grand Slam

La seconda e ultima tappa delle Kitefoil World Series si è conclusa ieri con un bel maestrale e le finali a 4. Quella maschile ha incoronato il diciottenne “svizzero” di Singapore, Max Maeder, già bronzo alla prima, storica olimpiade. Nella classifica finale ha preceduto il croato Martin Dolenc e un altro elvetico, Gian Stragiotti, di un anno esatto più giovane. Fuori nei quarti l’azzurro Riccardo Pianosi. Tra le donne, la francese Jessie Kampman non ha lasciato nessuna sperqanza alle rivali, precedendo la svizzera Elena Lengwiler e l’israeliana Gal Zukerman. L’azzurra Maggie Pescetto si è bene difesa, con il terzo posto della tappa cagliaritana, che ha concluso proprio a Cagliari un 2024 che il presidente della federazione mondiale, Mirco Babini, non ha esitato a definire “pazzesco”.

Europeo iQFoil

Adesso la città che ospita la Foil Academy della Fiv si dedica ai futuristici windsurf volanti che a Marsiglia hanno incoronato Marta Maggetti. L’Europeo iQFoil è un’altra tappa della Sardinia Sailing Cup targata Fiv, con 50 donne e 70 uomini iscritti. Oggi si comincia, inutile dire che gli occhi sono puntati sul talento locale, Freddy Pilloni, cagliaritano dello YC Costa Smeralda. ( c.a.m. )

