Un po’ per necessità, un po’ per scelta tecnica: mai lo stesso Cagliari 

Mai lo stesso Cagliari. Un po' per necessità e un po' per scelta, un po' per cercare le contromisure giuste contro avversari che sembrano giganti e un po' per cercare quegli equilibri che si creano allenamento dopo allenamento, soprattutto dopo aver chiuso il mercato: di tutto un po'. Fatto sta che Claudio Ranieri nelle sei giornate di campionato fin qui giocate non ha mai presentato per due partite di fila la stessa formazione. Moduli e giocatori alternati, anche all'interno della stessa partita, per un Cagliari che, come l'acqua, cerca di adeguarsi alle situazioni e andando anche alla ricerca di una sua identità.

Tinkerman

Prima del trionfo col Leicester, nel 2015-16, la stampa inglese era tutt'altro che tenera con Sir Claudio, che da quelle parti aveva già allenato il Chelsea pre-Abramovic. Troppo modesto, quel tecnico arrivato dalla mai troppo amata Italia, per attirare le simpatie dei giornalisti della Perfida Albione. Che per lui avevano coniato il soprannome di “Tinkerman” o “Tinkerer”, traducibile con “armeggiatore” o, più maliziosamente, con “l'indeciso”. Colpa, si diceva, delle sue indecisioni nello scegliere le formazioni e nell'alternare i giocatori.

La forza del gruppo

Ranieri ha tirato dritto e ha vinto, proprio con quella sua caratteristica legata ai continui cambi. E sta provandoci anche a Cagliari. Sei partite, sei formazioni diverse, quattro moduli di partenza differenti e ben 22 giocatori utilizzati. A tutti il tecnico ha dato una chance, con la sola eccezione dei due portieri Scuffet e Aresti e dei rossoblù infortunati. Un modo per tenere tutti sulla corda. «Io tengo le porte aperte a tutti>», ama ripetere Ranieri. Che studia i suoi giocatori, gli avversari e poi, la notte prima della gara, decide.

Le sei facce rossoblù

A Torino, alla prima giornata, contro il 3-4-2-1 dei granata ecco un Cagliari speculare: tre difensori centrali davanti a Radunovic (Goldaniga, Dossena e Obert), linea di quattro centrocampisti (Zappa, Makoumbou, Sulemana e Azzi) e tre giocatori offensivi (Nandez, Oristanio e Luvumbo). Nel turno successivo, contro l'Inter, spazio al 4-2-3-1, con Zappa, Dossena, Obert e Augello in difesa, Makoumbou e Sulemana in mezzo e Oristanio, Nandez e Jankto a supporto di Pavoletti. Altro giro, altro cambio a Bologna, con l'esordio del 4-4-2 e degli ultimi arrivati dal mercato, Wieteska in difesa e Petagna davanti. Per l'Udinese Ranieri ha invece puntato sul 3-5-2, con una difesa nuova di zecca composta da Wieteska, l'intoccabile Dossena (l'unico sempre in campo, insieme a Radunovic) e Hatzidiakos, l'esordio del gioiellino Prati in regia, affiancato da Makoumbou e Deiola, Zappa e Augello esterni, Pavoletti e Luvumbo di punta. A Bergamo viene confermato il 3-5-2, non gli interpreti, con Obert a sostituire lo squalificato Wieteska, Nandez, Sulemana, Makoumbou, Deiola e Augello a formare il quintetto di centrocampo e Shomurodov a far coppia con Luvumbo. Infine, col Milan, si è rivisto il 3-4-3, con il ritorno di Wieteska in difesa, insieme ad Hatzidiakos e Dossena, Zappa, Makoumbou, Sulemana e Augello in mezzo, Nandez, Petagna e Luvumbo davanti. E domani a Firenze a chi toccherà?

