Un po’ di refrigerio per i detenuti 

Refrigeratori nelle celle del carcere di Uta: un sollievo dal caldo estremo per i detenuti. Sono 250 le torrette refrigeranti consegnate nella casa circondariale “Ettore Scalas” grazie all’iniziativa della Fondazione Domus de Luna nell’ambito del Progetto Alimentis, sostenuto dalla Fondazione di Sardegna e dalla Regione.

Si tratta di piccoli dispositivi di raffreddamento portatili (spesso chiamati anche ventilatori a colonna o raffrescatori evaporativi verticali): una risposta concreta al caldo estivo che punta a migliorare le condizioni di vita dei detenuti. Il direttore Pietro Borruto ha ringraziato per il dono. Il fondatore di Domus de Luna, Ugo Bressanello, sottolinea il valore del gesto: «Una torretta per cella per portare un po’ di refrigerio e dignità. Il caldo può esasperare, vogliamo aiutare a mantenere la serenità». L'iniziativa è stata resa possibile grazie al supporto di Jumbo Trony e del Consorzio Alimentis.

