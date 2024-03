Un po’ di pioggia, ma è finita 

Il nostro maltempo appena nato è già finito. E se telefonando all’Ufficio meteo della base dell’Aeronautica militare a Decimomannu si spera in nuove piogge per alimentare i bacini idrici, subito si scopre che la delusione è cocente. Anzi, secca come i nostri inverni. Un po’ d’acqua è arrivata (ben poca nel Sud Sardegna, come sempre ormai da diversi anni), quindi le coltivazioni hanno potuto bere e i bacini idrici sono saliti di livello, anche se di pochi millimetri. Ma, come si diceva. è tutto finito: oggi il bel tempo rimonta perché così ha deciso il solito «anticiclone di origine atlantica, che sta spingendo l’area ciclonica verso sud-est», spiega Marco Ariu, luogotenente meteorologo dell’Arma azzurra. Insomma, la perturbazione sta andando a innaffiare la Grecia e noi potremo ricostituire le nostre facce abbronzate. E i nostri terreni purtroppo secchi. Quel che è piovuto, è piovuto: accontentiamoci dei circa 50 millimetri sul Nuorese (record a Fonni con 55,8), dei 40 sul Sassarese e dei miseri quattro su Decimomannu. Sono i dati di ieri.

Cos’è avvenuto

Il maltempo era dovuto, spiega il luogotenente Ariu, «a una profonda area ciclonica che si è formata al centro del Mediterraneo e che ha coinvolto per prima la Sardegna. L’area ciclonica era all’interno di un’ampia saccatura proveniente dal Nord Atlantico che ha catturato aria polare, dunque fredda, e questo ha causato le precipitazioni». Quell’area ciclonica se ne va ora verso la Grecia e a spingerla «è un anticiclone di origine atlantica in movimento verso sudest» che sta invadendo il Mare Nostrum. In pratica, manda via la perturbazione e la sostituisce «con un’area di alta pressione che porta oggi un miglioramento delle condizioni meteo». E le vedremo fra poco. Ieri, aggiunge il meteorologo dell’Aeronautica militare, «la ventilazione sostenuta era dovuta al fatto che la Sardegna si è trovata sotto una parte marginale dell’area ciclonica», che ci ha spettinati un po’ perché «è la parte più ventilata. Così, ieri ci ha accompagnati il libeccio».

Come cambia oggi

Scordiamo il passato, inteso come le precedenti 24 ore, perché oggi è tutta un’altra storia. Dunque, il ciclone va a bagnare il Partenone mentre i nuraghi si asciugano. Piogge finite: il luogotenente meteorologo Ariu della base di Decimomannu promette per oggi una giornata «con prevalenza di cielo sereno e qualche formazione nuvolosa in prossimità dei rilievi», dove peraltro la quota della neve fissata ieri sopra i 1.200 metri è destinata ad aumentare. Già, perché a farlo saranno anche le temperature: ieri, l’ufficio Meteo di Decimomannu ha rilevato 9 gradi di minima e 14 di massima ad Alghero e rispettivamente 7 e 13 gradi a Elmas. «Oggi avremo quattro gradi in più in tutta l’Isola tranne che nel Cagliaritano e lungo la costa orientale, dove sono attesi tra i sei e gli otto gradi in più». Anche i mari si calmano parecchio: «Sulle coste occidentali ci sarà un residuo di moto ondoso che dovrebbe causare qualche mareggiata lungo le coste occidentali», conclude il luogotenente Ariu.

Bacini idrici

Dunque la Sardegna è fuori dall'emergenza idrica, almeno per ora, ma restano criticità per alcuni territori serviti da bacini di modeste dimensioni come nel caso del Sulcis, dell'alto Nuorese e dell'Ogliastra. Le piogge e la neve danno solo sollievo alle campagna, che avevano già visto la chiusura dei rubinetti per garantire l'uso idropotabile dell'acqua. Ora la situazione degli invasi è migliorata, ma la siccità rimane un problema. Il livello complessivo nei bacini è ancora lontano dai 1387.16 milioni di metri cubi di un anno fa, quando le dighe contenevano il 76% della risorsa.

