«Un plotone di esecuzione contro di me» 

È scontro aperto alla Camera tra Guido Crosetto e le opposizioni. Chiamato a rispondere a un'interpellanza sulla giustizia, il ministro della Difesa lamenta la mistificazione della sua intervista sulle toghe e parla di un «plotone di esecuzione» contro di lui, mentre Pd, M5S e +Europa chiedono un dibattito più ampio e intanto lo accusano di avere «un carente senso delle istituzioni» (lo dice Giuseppe Conte) e di attaccare «confusamente» i magistrati (i Dem e +E).

«Interventi gravissimi»

Alla capogruppo del Pd Chiara Braga, che mette agli atti una nuova «richiesta di informativa» da parte del ministro per «avere piena trasparenza», e al M5S che con Francesco Silvestri lo invita ad andare «in Procura a denunciare le sue preoccupazione» su «correnti che cospirano contro il governo», Crosetto replica: «Non ho parlato di incontri segreti, di cospirazioni. Do lettura di alcuni interventi pubblici che io reputo gravissimi sulla questione giustizia». Il ministro cita frasi di Stefano Musolino, segretario di Md, e rincara: «Io non penso che la magistratura debba limitare l’esercizio della volontà popolare perché ci sono tempi in cui c’è bisogno di riequilibrio». Il magistrato ribatte a tono: «Credo che il ministro non conosca alcuni fondamenti della nostra Costituzione e soprattutto il ruolo di garanzia a tutela dei diritti fondamentali che la Carta riconosce alla magistratura. Non ci facciamo intimidire da bagarre mediatiche».

Il silenzio leghista

In Aula Crosetto riferisce di «insulti» e «interpretazioni malevole» delle sue parole: «La mia era una riflessione molto più alta. Tornando indietro non la farei perché avevo altro da fare, mi occupo di altro». Ma poi rilancia : «Ho posto un tema e forse ho sbagliato a non farlo di più». Per Matteo Renzi «Crosetto ha fatto un bel discorso, in teoria», ma ad oggi «non vedo una riforma». Da +Europa Benedetto Della Vedova domanda: «Cosa voleva fare? Mettere le mani avanti rispetto ad eventuali provvedimenti giudiziari a carico di membri del governo o della maggioranza?». Co l ministro si schierano Fi e FdI. Tace la Lega che dopo le polemiche sottolineava che la riforma va fatta «con i magistrati e gli avvocati».

RIPRODUZIONE RISERVATA