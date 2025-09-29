Un plebiscito per Settimo Nizzi 

«È stato un bel risultato, c’è stata una grande affluenza: il progetto, che abbiamo condiviso con i sindaci e i consiglieri e all'interno dei partiti, di portare avanti un’idea di provincia unitaria, ha premiato». Così, ieri, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, appena proclamato presidente della Provincia Gallura Nord Est Sardegna. Maggioranza (quasi) bulgara per Nizzi, unico candidato, che è stato eletto alla guida dell'ente con 262 voti su 280 votanti (e diciotto schede bianche, tra cui cinque tra i consiglieri comunali olbiesi).

Sarebbero dovuti essere 365 i grandi elettori chiamati alle urne per votare i rappresentanti dei 158.923 galluresi: al seggio allestito nel palazzo della provincia a Olbia per eleggere il presidente e i dieci consiglieri della provincia Gallura Nord Est Sardegna l'affluenza è stata del 77 per cento. Tutti in corsa per Nizzi presidente, il listone unico Uniti per la Gallura e il Monte Acuto è stato stilato secondo una sintesi tra territori e forze politiche.

In lizza, per Olbia, due del partito del presidente, uno per ogni Comune, proporzionalmente al peso demografico. Per Arzachena il suo sindaco Roberto Ragnedda, per Tempio la vicesindaca Anna Paola Aisoni e per La Maddalena l'omologa Federica Porcu. Gli altri candidati sono stati scelti tenendo fede ai patti: due per ogni Unione dei Comuni presenti in Gallura, uno per ogni schieramento.

A rappresentare la Comunità montana del Monte Acuto, per il centrodestra la consigliere di Alà dei Sardi, Anna Letizia Addis, per il centrosinistra il sindaco di Oschiri, Roberto Carta, per l'Unione dei Comuni Riviera Gallura, il sindaco di Loiri di Porto San Paolo, Francesco Lai, espressione del centrosinistra, e il collega di Budoni, di centrodestra, Antonio Addis. In rappresentanza dell'Unione dei Comuni Alta Gallura, insieme a Tempio, la consigliera e segretaria del Pd di Luogosanto, Francesca Dongu.

«Abbiamo tante cose da fare per creare questo nuovo ente intermedio, per recuperare gli anni persi e quello che è successo qualche anno fa, la cancellazione della nostra Provincia che ci ha fatto piombare nell'oblio, non succederà mai più», è stata la promessa del neo presidente. «Il nostro lavoro si concentrerà sulla ricostruzione dell'ente tenendo ben presente che se non congiungiamo e uniamo il territorio sarà difficile per tutti far crescere la Gallura», ha concluso Nizzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA