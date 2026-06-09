Un plebiscito per Sasha Sais 

«Una grande risposta da parte della comunità, che ha fatto sì che venissi rieletto e a

cui devo un grosso grazie». Sono le parole di Sasha Sais all'indomani delle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno, che hanno sancito per lui un successo oltre ogni più rosea aspettativa e lo hanno confermato per il secondo mandato alla carica di sindaco di Musei.

Sais ha raccolto ben 1.061 preferenze su 1.083 votanti: un vero e proprio plebiscito, che gli consentirà di amministrare il paese per i prossimi cinque anni. «Nei prossimi giorni convocherò tutti i 12 consiglieri eletti e distribuirò le quattro deleghe assessoriali». Certo è che potrebbero entrare in Giunta comunale l’ex assessore ai Lavori pubblici, Marco Todde, risultato il più votato con 144 preferenze, ma anche l'ex vice sindaco, Silvio Usai, con 133. Tra le novità potrebbe esserci Germano Pireddu (130), mentre sarà quasi certamente confermata l'ex assessora ai Servizi sociali Alessandra Murru (109 ). Ha fatto invece registrare un exploit inaspettato la più giovane candidata, Giulia Manca con 101 voti. L'ultima parola passa ora al sindaco, che dovrà decidere il da farsi.



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