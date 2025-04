Un plebiscito per il Comitato 389 

La statale 389, storica incompiuta, fa incetta di sostenitori. L’ultimo arrivato, Settimo Nizzi sindaco di Olbia, è la ciliegina su una torta composta da 553 cittadini, 22 rappresentanti di diverse associazioni e 88 tra amministratori locali e regionali. Tre settimane di mobilitazione sono bastate a Ivan Mameli, Denis Pittalis e Bettina Pisanu per avere in dote un numero considerevole di iscritti al Comitato per il completamento dell’arteria, principale snodo tra il nord e il sud dell'Isola.

I numeri

Quale sia la portata strategica della 389 lo dicono i numeri. Ben due terzi del traffico merci e passeggeri verso l’Ogliastra e il Sarrabus passa dai porti e aereoporti di Olbia. Nel luglio 2023 si sono registrati piu di 1 milione arrivi nei porti di Olbia e Golfo Aranci rispetto ai 67 mila di Cagliari.

La 389 Nuoro Lanusei non è mai stata completata, è insicura per vocazione. L’Anas ha nel cassetto il progetto esecutivo, dal 2022 in attesa del parere del Mase. Ci sarebbero anche i soldi per arrivare in un lampo dal bivio di Villanova Strisaili a quello di Arzana. Centoventi milioni di euro secondo la Provincia. La faccenda è anche oggetto di un interrogazione al ministro dei Trasporti da parte di Ugo Cappellacci. «Riteniamo importante che tutto il territorio della Costa orientale sia ben collegato con il Nord – spiega Denis Pittalis – A sostenere questo comitato di cittadini, da pochi giorni, si è aggiunto Settimo Nizzi. Questo per noi è importante perché avvalora ancora di più il significato del Comitato: muoversi affinché questi strategici 20 chilometri di strada da completare possano portare benefici imprenditoriali, turistici, lavorativi e di qualità dei servizi pubblici in tutta la Costa».

Avvicinare i turisti all’Ogliastra, e gli ogliastrini agli ospedali, senza rischiare la pelle durante il viaggio.

