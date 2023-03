Un piromane seriale scatena il panico 

Il clima è teso in paese tanto da indurre il sindaco Fedele La Delfa a rivolgersi al Prefetto Gianfranco Tomao per chiedere una risposta da parte delle istituzioni: «Dal 29 novembre a oggi sono ben otto le auto bruciate in paese – afferma il sindaco – questa situazione non è più tollerabile. Oltre alla Focus data alle fiamme venerdì, pochi giorni prima un’altra automobile è stata bruciata proprio quando i bambini stavano uscendo da scuola. È ora di mettere fine a questi episodi che nulla hanno a che fare con una comunità civile e laboriosa come la nostra».

Otto macchine bruciate in poco più di tre mesi. Un’intera comunità tenuta sotto scacco da un piromane seriale che gira indisturbato per le vie del paese. A Soleminis c’è grande preoccupazione per le recenti vicende di cronaca. L’ultimo episodio venerdì scorso: un’auto bruciata, in pieno giorno in via della Stazione, a poca distanza dalle scuole. Con le fiamme che hanno rischiato di estendersi a un’abitazione. Solo l’immediato intervento di alcuni abitanti della zona e il successivo arrivo di vigili del fuoco e carabinieri hanno evitato il peggio. Alla fine, oltre allo spavento, solo danni materiali e nessuna conseguenza per le persone.

Clima teso

Il pericolo

Nella sua lettera al Prefetto, il sindaco paventa il rischio «di un’escalation criminale» e invoca il potenziamento dei controlli parte delle forze dell’ordine in modo da assicurare alla giustizia gli «autori di questi gesti oltraggiosi» che mettono a rischio la sicurezza degli abitanti.

In via della Stazione, venerdì, sono intervenuti i carabinieri che hanno sentito gli abitanti della zona e raccolto alcuni elementi che potrebbero tornare utili per le indagini. «Ringrazio carabinieri e vigili del fuoco per il pronto intervento che ha evitato il peggio – prosegue il sindaco – così come i cittadini che si sono prodigati per circoscrivere l’incendio. Per fortuna il peggio è stato evitato ma così non si può andare avanti».

La solidarietà

Intanto, in paese è partita una gara di solidarietà a sostegno del proprietario dell’abitazione minacciata dalle fiamme. Alcune persone stanno organizzando una raccolta di fondi per rimediare ai danni ingenti provocati dal fuoco all’intonaco esterno della casa. Distrutti anche i contatori di luce e acqua. «L’immediata mobilitazione dei residenti a sostegno di chi ha subito danni dimostra tangibilmente che la nostra è una comunità sana – sottolinea il sindaco – questi fatti incresciosi stanno rovinando l’immagine del paese. Soleminis non è un teatro di guerra, né una terra ostile dove regna il caos ma una realtà inclusiva, serena e matura, che non si rassegna alla deriva prepotente che pochi ben identificabili "soggetti" vorrebbero diventasse routine».

