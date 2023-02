Un pino dovrà fare posto alla pista ciclabile 

Il maestoso pino che occupa il piazzale della chiesa di Santa Maria sparirà per far posto a una pista ciclabile. L’albero sarà rimosso e ripiantato in un’altra area verde. Lo prevede il progetto definitivo per il completamento del terzo stralcio della rete ciclabile urbana approvato dal Comune. Il nuovo tracciato si snoda tra le vie Gandhi, Montessori, Eleonora d’Arborea, Lama, Santa Maria, Su Marrupiu, Bonaparte, Millelire, Tuveri e Lepanto. I lavori sono a buon punto, manca solo l’ultimo tratto per il quale il Comune ha investito 14 mila euro.

C’è però un problema: la presenza del pino, le cui radici hanno invaso il marciapiede creando avvallamenti che compromettono la percorribilità di quel tratto di strada in bici. Per questo l’albero sarà sradicato e trapiantato all’interno del parco fluviale di Bardella. Operazione delicata che richiederà particolari accorgimenti per garantirne la continuità vegetativa. Le radici saranno rimosse dalla strada per consentire di realizzare la nuova pista ciclabile che si collegherà agli altri due percorsi riservati alle biciclette: il primo interessa un tratto di oltre un chilometro lungo la bretella che collega Dolianova alla strada statale 387. Il secondo, invece, è ancora in fase di progettazione.

