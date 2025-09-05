VaiOnline
Masainas.
06 settembre 2025 alle 00:21

Un pick up antincendio per i barracelli 

Nuova sede e nuovo mezzo antincendio per la compagnia barracellare di Masainas. Nei giorni scorsi il Comune ha ufficialmente consegnato al capitano Giorgio Pinna un pick up 4x4 allestito per la lotta agli incendi e le chiavi del nuovo Comando barracellare, situato in via Aldo Moro, nell’edificio delle ex scuole medie. Alla cerimonia era presente il sindaco Gianluca Pittoni, che ha sottolineato come il nuovo mezzo rappresenti uno strumento indispensabile per rafforzare la capacità operativa della compagnia nella prevenzione e nel contrasto degli incendi.

Il nuovo pick up, dotato di quattro ruote motrici e di modulo antincendio oleodinamico, permetterà alla compagnia di intervenire rapidamente in caso di incendio boschivo. L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo regionale destinato ai comuni che si avvalgono delle compagnie barracellari per le campagne antincendio.

«Grazie al nuovo Comando e al nuovo mezzo siamo operativi al 100 per cento a Masainas e nei comuni limitrofi», ha dichiarato il capitano Pinna, sottolineando la sinergia con l’amministrazione comunale che ha reso possibile il risultato. Un passo importante per la sicurezza del territorio e per la tutela del patrimonio ambientale.

