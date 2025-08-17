Un pick up antincendio per i barracelli 

Nuovo pick up, dotato di attrezzatura antincendio, consegnato alla Compagnia barracellare di Sanluri. Il Comune, grazie a un finanziamento regionale di poco più di 100 mila euro, ha potuto acquistare anche altri attrezzi, equipaggiamento e fototrappole per la lotta agli incivili dei rifiuti.

«Abbiamo sfruttato questo contributo – dice il vice sindaco, Paolo Usai – per potenziare la compagnia storica dei nostri volontari sempre disponibili e a servizio della cittadinanza. Dotarla di mezzi efficienti e idonei aumenta la capacità degli operatori, in questo caso nella lotta agli incendi».

I barracelli di Sanluri, aggiunge il capitano Salvatore Pau, hanno «lavorato con un mezzo ormai datato, spesso in officina in manutenzione, e un altro in prestito dalla Protezione civile. Il nuovo pick up ci permetterà di offrire supporto nelle operazioni dei paesi limitrofi». Il mezzo è stato benedetto dal parroco, Mariano Matzeu. (s. r.)

