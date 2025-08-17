VaiOnline
Sanluri.
18 agosto 2025 alle 00:16

Un pick up antincendio per i barracelli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuovo pick up, dotato di attrezzatura antincendio, consegnato alla Compagnia barracellare di Sanluri. Il Comune, grazie a un finanziamento regionale di poco più di 100 mila euro, ha potuto acquistare anche altri attrezzi, equipaggiamento e fototrappole per la lotta agli incivili dei rifiuti.

«Abbiamo sfruttato questo contributo – dice il vice sindaco, Paolo Usai – per potenziare la compagnia storica dei nostri volontari sempre disponibili e a servizio della cittadinanza. Dotarla di mezzi efficienti e idonei aumenta la capacità degli operatori, in questo caso nella lotta agli incendi».

I barracelli di Sanluri, aggiunge il capitano Salvatore Pau, hanno «lavorato con un mezzo ormai datato, spesso in officina in manutenzione, e un altro in prestito dalla Protezione civile. Il nuovo pick up ci permetterà di offrire supporto nelle operazioni dei paesi limitrofi». Il mezzo è stato benedetto dal parroco, Mariano Matzeu. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Bloccato col taser, muore di infarto

Un 57enne fuori controllo in una via di Olbia, aggrediti anche i carabinieri 
Andrea Busia
I conflitti

Israele in piazza contro la guerra  «Riportate gli ostaggi a casa»

Scontri e decine di arresti durante lo sciopero generale  
1936-2025

Quando lanciò i Tazenda «Noi per sempre grati»

Gino Marielli ricorda Gran Premio (1990) e due edizioni di Sanremo: sapeva ascoltare 
Giampiero Marras
Il caso

Stipendi da equiparare, la legge non decolla: «Proposta insostenibile»

Comparto unico, il nodo in Consiglio Incertezza sulla copertura economica  
Roberto Murgia