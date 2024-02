Un piccolo ostello lungo la ferrovia: ecco i fondi del Pnrr 

Verrà interamente restaurata la casa cantoniera di Bocci Ois (cantoniera numero 46), all’interno del territorio di Mandas. Il progetto di recupero, inserito in un piano più ampio di sviluppo dei servizi turistici, verrà finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza assegnati (Pnrr) messi a disposizione dalla Comunità Europea per promuovere e sviluppare il turismo locale legato alla storia e alle attrattive del territorio.

«Si tratta di un importante risultato raggiunto – dice il sindaco Umberto Oppus –, adesso si passerà all’appalto del progetto con la speranza, particolarmente fondata, di iniziare i lavori subito dopo l’estate».

Il finanziamento di 200mila euro sarà gestito direttamente dalla Rete Ferroviaria Italiana, che si è aggiudicata anche i lavori per la sistemazione di diversi tratti delle linee ferroviarie Mandas-Sorgono e Mandas-Arbatax (è in corso un importante intervento verso Tortolì). Il progetto di ricostruzione della cantoniera, importante scrigno di tradizioni in uno storico snodo ferroviario qual è Mandas, prevede una spesa complessiva di 150.000 euro. A lavori conclusi rimarrà perciò anche una discreta somma per opere di valorizzazione e miglioramento dell’area circostante che – nei piani del Comune – dovrà rappresentare una piccola oasi turistica del territorio. Tre anni fa un grosso incendio divampato nelle campagne dell’alta Trexenta aveva raggiunto anche parte della ferrovia, danneggiando persino la casa cantoniera in località Bocci Ois.

RIPRODUZIONE RISERVATA