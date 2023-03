Un piccolo Milan fa grande l’Udinese 

Milan (3-4-1-2) : Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori (30' Calabria); Saelemaekers (19' st Rebic), Tonali, Bennacer (19' st Krunic), Ballo Tourè; Brahim Diaz (30' st De Ketelaere); Leao, Ibrahimovic (30' st Origi). In panchina Tatarusanu, Mirante, Adli, Bakayoko, Kjaer, Florenzi, Pobe- ga, Vranckx, Gabbia. All. Pioli.

Udinese (3-5-2) : Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue (42' st Ebo- sele), Samardzic (28' st Lovric), Walace, Pereyra (35' st Arslan), Udogie (42' st Zeegelaar); Success (28' st Thauvin), Beto In panchina Padelli, Piana, Abankwah, Nestorovski, Pafundi. All. Sottil.

Udinese 3

Milan 1

Udinese (3-5-2) : Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue (42' st Ebo- sele), Samardzic (28' st Lovric), Walace, Pereyra (35' st Arslan), Udogie (42' st Zeegelaar); Success (28' st Thauvin), Beto In panchina Padelli, Piana, Abankwah, Nestorovski, Pafundi. All. Sottil.

Milan (3-4-1-2) : Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori (30' Calabria); Saelemaekers (19' st Rebic), Tonali, Bennacer (19' st Krunic), Ballo Tourè; Brahim Diaz (30' st De Ketelaere); Leao, Ibrahimovic (30' st Origi). In panchina Tatarusanu, Mirante, Adli, Bakayoko, Kjaer, Florenzi, Pobe- ga, Vranckx, Gabbia. All. Pioli.

Arbitro : Doveri di Roma 1.

Reti : nel pt 9' Pereyra, 47' Ibrahimovic (rigore), 49' Beto 49'; nel st 25' Ehizibue.

Udine. A sei mesi esatti (18 settembre-18 marzo) dal- l'ultima vittoria casalinga sull'Inter, l'Udinese torna a esultare alla Dacia Arena battendo, sempre 3-1 come allora, anche il Milan, che colleziona la settima sconfitta in campionato. Uno stop senza appello per i rossoneri, in una delle peggiori esibizioni stagionali.

L'Udinese parte con il piede sull'acceleratore e al 9' con un destro rasoterra di Pereyra. Il Milan è svagato e senza mordente ma nel finale Leao triva in area il braccio di Bijol: rigore che Ibrahimovic si fa parare da Silvestri. Ma ancora il Var vede che Beto era entrato in area in anticipo e sulla ripetizione Ibra (41 anni) segna il gol più anziano della storia della A. Poco dopo Beto trova la zampata del 2-1 e, nella ripresa, Ehizibue sigilla un successo strameritato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata