Un piccolo esercito da oggi alla ricerca del corpo 

Da una parte i cacciatori di Sardegna e i carabinieri della Compagnia di Iglesias, dall’altra gli uomini della protezione civile e quelli dei Vigili del Fuoco con gruppi speleologici e sommozzatori. Il sostituto procuratore Marco Cocco ha mobilitato un piccolo esercito di uomini per cercare il corpo di Francesca Deidda, la 42enne scomparsa dal 10 maggio che – secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti – sarebbe stata uccisa dal marito, Igor Sollai, 43 anni, che per giorni avrebbe utilizzato il telefono della donna rispondendo ai messaggi di amiche e colleghe per simulare un allontanamento volontario.

Da oggi gli uomini messi in campo dalla Procura andranno alla ricerca del corpo, iniziando dalla Statale orientale sarda, comprese alcune zone costiere e luoghi dove l’uomo – da venerdì in cella a Uta – potrebbe aver abbandonato il cadavere della moglie dopo averla uccisa. L’inchiesta prosegue con Sollai, difeso dagli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba, che ancora è chiuso nel silenzio. Nelle prossime ore potrebbe essere fissato un nuovo interrogatorio, dopo quello del pm e quello della Gip Ermengarda Ferrarese durante i quali si è avvalso della facoltà di non rispondere. Stando alle poche indiscrezioni filtrate, il camionista indagato avrebbe avuto un margine di tempo ristretto per nascondere il corpo della moglie, dunque le ricerche si concentreranno comunque in zone prestabilite, ricostruendo anche gli spostamenti dell’uomo ai primi di maggio.

A inchiodare il 43enne sarebbero alcune contraddizioni emerse nel corso degli interrogatori, quando era ancora persona informata sui fatti in un caso di scomparsa, con i riscontri emersi dall’esame dei telefoni: il suo (sequestrato dopo il fermo) e quello della moglie, dal quale sono stati estrapolati i dati, rimasto attivo (a singhiozzo e solo per rispondere a qualche messaggio) sino a fine maggio. C’è poi la questione dell’auto di Francesca Deidda, prima scomparsa quando il marito sosteneva che la donna si fosse allontanata volontariamente, poi ricomparsa davanti casa all’improvviso. Elementi al vaglio degli inquirenti che, oltre all’aggravante dell’uxoricidio, già contestata, potrebbero a breve appesantire il quadro indiziario con l’aggravante dei futili motivi e della premeditazione.

