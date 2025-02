Sei reti, due assist e un autogol procurato. Un Piccoli così grande non si era mai visto, neppure lo scorso anno a Lecce dove ancora lo rimpiangono. E attorno al suo centravanti il Cagliari sta costruendo la salvezza e - presumibilmente - il futuro. Una delle condizioni nel mercato di gennaio, è stata proprio quella di tutelare gli spazi e l’autostima del 24enne centravanti bergamasco, ha lasciato intendere il direttore sportivo Bonato nella conferenza stampa di mercoledì. Anche perché l’intenzione del club sarebbe proprio quella di fare un grande investimento a giugno versando nelle casse dell’Atalanta i 10 milioni fissati al momento del prestito per un eventuale riscatto dell’intero cartellino.

Lo step successivo

«Sull’eventuale acquisto di un attaccante abbiamo fatto delle riflessioni. Essendo uscito Lapadula, poteva arrivare un sostituto. Ma è importante continuare a dare piena fiducia a Piccoli che sta facendo un percorso di crescita notevole. Ha segnato sei reti, è in proiezione doppia cifra ed è giusto, quindi, continuare a dargli fiducia». La motivazione del ds non fa una piega. Oltre alla fiducia, però, dà al capocannoniere rossoblù ulteriore responsabilità per lo step successivo. Perché dopo aver dato prova di quanto vale sul campo con un impatto esplosivo, Piccoli deve ora confermarsi e segnare i gol decisivi per la salvezza. L’ultimo, di testa, ha permesso al Cagliari di restare in partita sino alla fine contro la Lazio e reso un po’ meno amara la sconfitta. Quello di quattro mesi e mezzo fa all’87’ a Parma (il secondo della serie in campionato dopo aver rotto il ghiaccio col Como) ha rappresentato la svolta per i rossoblù proprio nel momento in cui la situazione sembrava stesse precipitando, non solo in classifica.

Il gol della svolta

Quel giorno al Tardini il Cagliari, reduce da tre sconfitte, era stato appena rimontato dai gialloblù e aveva pure rischiato di subire la rete del sorpasso. Ci ha pensato così Piccoli, proprio lui, a spazzare via i fantasmi con un fendente da tre punti (su assist di Gaetano). Sono poi arrivati il pareggio con la Juventus allo Stadium e il primo successo alla Domus contro il Torino nelle due gare successive. Si è così rafforzata la posizione dell’allenatore Nicola, e di conseguenza la credibilità del suo progetto, agli occhi della squadra e dell’intero ambiente in generale.

La fiducia di Nicola

Nicola ha messo Piccoli da subito al centro del progetto, a prescindere dal sistema di gioco. E proprio la fiducia incondizionata (quella a cui faceva riferimento Bonato) gli ha permesso di tirar fuori il meglio di sé, in fase realizzativa, soprattutto, ma anche nel lavoro (cosiddetto sporco) di sostegno alla squadra. Dopo sole ventisei partite, tra campionato e Coppa Italia, Nicola è già l’allenatore col quale Piccoli ha giocato di più in carriera (2.043’) da quando è professionista. Oggi è finalmente un fattore e ha margini pazzeschi di crescita. Non a caso, l’Atalanta ha fissato una cifra piuttosto elevata per il suo riscatto e lo sta monitorando costantemente. Ma il Cagliari ha dalla sua parte l’opzione strappata in estate alla Dea e sembra orientato a sfruttarla facendo uno sforzo economico importante per lasciarlo nell’Isola a titolo definitivo. Prima la salvezza, però. Con i suoi gol.

