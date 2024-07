Un pic-nic abusivo sull’isola di Soffi 

L'estate dei “cafoni del mare” è iniziata e come negli anni scorsi l'arcipelago de La Maddalena, con le sue isole in piena zona di riserva integrale del Parco nazionale, viene preso di mira da vacanzieri che approdano su arenili off limits. Nell'isola di Soffi una quindicina di persone (turisti stranieri), hanno invaso un angolo di quest'isola incontaminata con tavoli, ombrelloni, lettini, giochi, casse frigo e giochi per i più piccoli. Per trasportare tutto l'occorrente necessario per quella che sembrava a tutti gli effetti una festa privata, hanno usato un tender che ha fatto più volte la spola tra lo yacht di 30 metri ormeggiato in rada e la riva della spiaggia.

La denuncia

Nell’indignazione di chi, rispettando leggi e regolamenti, si teneva a regolare distanza. Uno di questi, il giornalista Giampaolo Barceloneta, ha filmato e documentato l'invasione. La piccola isola di Soffi (meno di mezzo chilometro quadrato), è caratterizzata, così la descrive il Parco Nazionale di La Maddalena, «da bassi fondali cristallini e soffici distese di sabbia. La zona più suggestiva è costituita dalle caratteristiche Piscine di Soffi, così chiamate per la grande somiglianza a piscine naturali. Sull’isola nidifica il gabbiano Corso, una delle specie di gabbiano protette più rare al mondo».

Multe

Il direttore del Parco Nazionale di La Maddalena, Giulio Plastina, ammette che sull’isola quest’anno non siano stati ancora apposti, per problemi di bilancio, i cartelli recanti tutti i divieti ma ciò non significa che di questi, chi va per mare, non ne debba esserne a conoscenza. La Guardia Costiera vigila. «È solo di questa domenica – dice il direttore marittimo del Nord Sardegna, capitano di vascello Gianluca D'Agostino – un bilancio di 19 verbali per ingressi nell’area marina protetta e tre interventi di assistenza a natanti in difficoltà, oltre ad innumerevoli raccomandazioni ad imbarcazioni (in genere noleggiate) di allontanarsi dalle coste». Agli inizi di giugno scorso c’era stato chi, a bordo di un piccolo gommone, era entrato nello specchio d’acqua, tutelato, della Spiaggia Rosa a Budelli, per poi approdare a riva e calpestare il pregiato e tutelato arenile, scattando foto e video. Con un’indagine tempestiva, la Guardia Costiera di La Maddalena era riuscita a rintracciare la persona, che nel frattempo aveva già fatto rientro a Dubai, e sanzionarla.

