Un piazzale intitolato a Gigi Riva 

Nasce a Maracalagonis piazzale Gigi Riva. Lo ha deciso la Giunta comunale che ha deciso di dedicare al campione scomparso lo scorso gennaio, l’area antistante gli impianti sportivi tra il palazzetto dello sport e il campo di calcio. Una decisione che si legge nella delibera è stata decisa «in considerazione che la sua morte, oltre ad aver addolorato tutta la comunità sarda, essendo il suo nome legato indissolubilmente alla storia sportiva del Cagliari Calcio e della Sardegna intera per aver contribuito al raggiungimento di importanti titoli sportivi, ha avuto notevole risonanza anche in tutto il mondo sportivo nazionale e internazionale».

Approvata la delibera, il Comune avvierà le procedure necessarie per arrivare all’intitolazione, chiedendo al prefetto l’autorizzazione, nonostante il campione sia deceduto da meno di dieci anni, per i meriti acquisiti nello sport e nella vita.

Continuano così le iniziativa dei Comuni sardi e di singoli artisti mirate a conservare il ricordo di Riva. Diverse amministrazioni comunali, come ad esempio Castiadas, ha deciso di intitolargli una piazza. In altre parti stanno spuntando i murales in ricordo del campione. (ant. ser.)

