Un pianoforte in dono per la banda musicale 

Dopo anni di silenzio, il vecchio pianoforte di proprietà del Comune di Sanluri torna a suonare. Il Comune ha deciso di metterlo a disposizione della banda musicale Amilcare Ponchielli. E così lo strumento, utilizzato in passato per lo svolgimento di laboratori musicali e poi messo via nei locali del Centro di aggregazione sociale, sta per essere trasportato nell’ex Tribunale di via Pavese, dove ha sede la banda, dopo la chiusura dell’attività giudiziaria. Soddisfatti tutti i musicisti, in particolare il presidente, Marcello Canelles: «In questi giorni abbiamo saputo che il Comune possedeva un pianoforte, da tempo ormai inutilizzato. Abbiamo chiesto all’amministrazione l’affidamento e la risposta è stata immediata. Un gesto che testimonia l’attenzione del Comune verso le associazioni». Ora c’è attesa soprattutto fra i giovani musicisti, aspiranti pianisti che vogliono cimentarsi sulla grande tastiera. «Fra i corsi musicali avviati – aggiunge il presidente – c’è anche il corso per lo studio del pianoforte, avendone uno a disposizione sarà più facile imparare. La sua importanza è anche legata alle nuove proposte della musica moderna che vedono la presenza del pianoforte nei concerti». E in questo campo la banda vanta un vasto repertorio, testimonianza di oltre un secolo di vita. ( s. r. )

