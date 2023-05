Un piano urbanistico atteso da 39 anni 

Mettere mano sul Piano urbanistico comunale è la priorità del prossimo Governo cittadino. A confermare la volontà di attuare, per lo sviluppo d’Iglesias, uno strumento che ad oggi si appoggia su delle varianti di un piano regolatore vecchio 39 anni, sono i tre candidati a sindaco.

Luigi Biggio

Se finora non si è mai riusciti a realizzare il nuovo Puc è perché non c’è mai stata una volontà politica - spiega Luigi Biggio candidato con FdI - È una priorità del nostro programma e per poterlo concretizzare occorre prima di tutta recuperare tutte quelle aree sono in mano ad Igea ed appartengono all’assessorato all’Industria, superfici interessanti in chiave turistica che possono rappresentare la direttrice dell’Iglesias del futuro. La verità è che ora la città non è normata da un punto di vista urbanistico, si viaggia con delle varianti obsolete, non adatte alle caratteristiche odierne, varianti che fra l’altro premiano i singoli e non la collettività. Servirà un’impronta certa, trovare un’idea per i prossimi 30 anni e per far questo, è necessario passare dal Puc».

Giuseppe Pes

Per il candidato del progetto civico Giuseppe Pes, sono essenzialmente tre gli aspetti fondamentali che permetteranno di dar vita al Puc: «Il primo è relativo alla revisione dello stesso in funzionamento della popolazione attuale (si utilizzano linee programmatiche che tenevano conto di una città da 60 mila abitanti) - rivela Pes - Occorre poi non trascurare gli aspetti del piano paesaggistico fatto da Soru e infine valutare l’espansione avvenuta in tutti questi anni nelle zone rurali che dovrebbero quindi portare alla costituzione di “borghi rurali”. Non sarà un compito semplice e necessiterà di uno studio approfondito, ma è fattibile e nei i nostri piani risulta essere prioritario. Secondo una prima stima occorreranno due anni per poter essere eseguito».