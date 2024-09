Un piano sicurezza davanti alle scuole 

Al via il restyling di tutte le strisce pedonali davanti e in prossimità delle scuole di Selargius. Un piano studiato dal settore Viabilità e Polizia locale del Comune per garantire maggiore sicurezza fuori dagli istituti cittadini, di nuovo affollati da alcuni giorni dopo i mesi estivi di vacanza. «Intervento che proseguirà anche nel resto della città», assicura l’assessore competente Gigi Gessa. In programma ci sono anche ulteriori attraversamenti rialzati richiesti in diverse zone, dalla borgata Santa Lucia alla zona industriale.

Il progetto

Il piano sicurezza è partito nei giorni scorsi nel quartiere di Su Planu. I passaggi pedonali sono stati tracciati a nuovo in via Ariosto, dove si concentrano le scuole dell’istituto comprensivo - l’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado - e in via De’ Medici. Poi si proseguirà nelle zone dove sono presenti le scuole: da via Parigi a via Custoza, sino a via delle Begonie e via Roma. Stavolta utilizzando una vernice che durerà per almeno quattro anni. «Questo consentirà di non dover intervenire ogni anno», spiega il comandante della Polizia locale Marco Cantori, «parliamo di strisce pedonali e barre d’intersezione negli incroci con lo stop. Poi, con le eventuali risorse risparmiate, verrà realizzata la nuova segnaletica ad alta visibilità».

Soldi delle multe

Tutto finanziato con risorse incassate dalle multe agli automobilisti indisciplinati stilate dai vigili urbani: dalla sosta selvaggia a chi supera i limiti di velocità, sino a chi sfreccia nonostante il semaforo rosso. In tutto 125mila euro investiti per l’appalto in corso. «Un nuovo e ulteriore investimento sulla viabilità, che conferma come la sicurezza continui a essere per noi uno dei principali obiettivi», sottolinea l’assessore Gessa. «Proseguiamo il percorso iniziato nella precedente consiliatura, concentrandoci attualmente sulle scuole che hanno la priorità. Ma abbiamo già in programma, una volta reperite le risorse necessarie, di realizzare nuovi passaggi pedonali rialzati nei punti che per le segnalazioni dei cittadini e attraverso i sistemi di rilevazione della velocità riteniamo critici. Sicuramente si interverrà nella borgata e nella zona industriale».

In coda ci sono infatti già diverse richieste: in primis in via Pira, dove da tempo chi ci abita chiede un intervento per arginare il problema delle auto in corsa ( insieme al consigliere comunale di minoranza Riccardo Cioni). Ma anche in via del Lavoro, davanti alla nuova farmacia aperta nel cuore della zona industriale.

