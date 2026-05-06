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Villacidro.
07 maggio 2026 alle 00:35

Un piano per valorizzare l’oasi di Sa Spendula 

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Un nuovo volto per valorizzare Sa Spendula, uno dei siti naturalistici più rappresentativi e frequentati di Villacidro. Nell’ampio spazio, che prende nome dalla famosa cascata, con area sosta e fonte d’acqua sorgiva, il Comune intende fornire un servizio di accoglienza ai visitatori con un chiosco per la vendita di alimenti e bevande e un infopoint turistico, affidato ad un gestore tramite una gara d’appalto.

L’obiettivo è migliorare, almeno fino al 30 settembre, eventualmente prorogabile, la vivibilità sia per i cittadini sia per i visitatori, rafforzando la vocazione culturale e turistica della località e rendendolo un nuovo punto di riferimento della cittadina.

«Sa Spendula – ricorda l’assessore alle attività produttive, Loredana Porcu – è parte del nostro patrimonio identitario, questa scelta va nella direzione di una gestione più attenta e qualificata del luogo simbolo».

L’amministrazione conferma così il proprio impegno per uno sviluppo turistico sostenibile, capace di coniugare tutela ambientale, qualità dei servizi e opportunità per le imprese locali. Gli interessati alla conduzione hanno tempo fino alle 12 di mercoledì per presentare l’offerta. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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