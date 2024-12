«Un piano per valorizzare gli immobili pubblici» 

È stato approvato dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore agli Enti locali Francesco Spanedda, lo schema di accordo di collaborazione per razionalizzare, valorizzare, riqualificare e rigenerare il patrimonio immobiliare pubblico della città di Cagliari. L’accordo coinvolge Regione, Agenzia del Demanio, Università di Cagliari, Autorità del sistema portuale del mare di Sardegna, Città metropolitana di Cagliari e Comune. «Questa iniziativa - afferma l’assessore Spanedda - rappresenta un’occasione estremamente rilevante per la città. È un’opportunità per fare sistema e dare nuova vita a un patrimonio di cui la comunità merita di fruire. La valorizzazione dei beni pubblici è per questa amministrazione regionale elemento sociale ed etico, catalizzatore di nuove attività propulsive per il loro corretto impiego per servizi di qualità e di eccellenza. Per questo, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale e del demanio regionale costituiscono un obiettivo strategico del programma dell’esecutivo. Vogliamo rispondere - conclude Spanedda - alle esigenze dell’amministrazione e degli enti del sistema Regione, così come alle necessità degli enti territoriali e della collettività in generale, in un’ottica di razionalizzazione e ottimizzazione. Questo importante accordo con l’Agenzia del Demanio dello Stato rappresenta un’opportunità strategica per ottimizzare l’uso degli immobili pubblici, promuovendo interventi che possano contribuire allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione del territorio».

