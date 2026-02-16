VaiOnline
Provincia.
17 febbraio 2026 alle 00:47

«Un piano per sistemare le strade» 

La proposta del sindaco di Cabras: interventi in base ad alcuni parametri 

La complessità e le criticità della rete viaria oristanese è sempre al centro del dibattito politico. Con i suoi mille chilometri, rappresenta una delle questioni più delicate per gli amministratori locali: un patrimonio infrastrutturale vasto, strategico, ma segnato da risorse insufficienti. Non sorprende, dunque, che una parte importante della discussione che qualche giorno fa ha preceduto l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei sindaci, è stata dedicata proprio alla viabilità.

«Una priorità»

Il presidente della Provincia, Paolo Pireddu, ha assicurato che «la manutenzione delle strade è una delle priorità dell’Ente, con la programmazione di diverse decine di milioni di euro da destinare alla pianificazione dei futuri interventi nel triennio». Ma quali strade verranno sistemate per prime e con quali criteri? Per evitare che prevalga la logica “dell’orticello”, durante l’assemblea dei sindaci è arrivata una proposta dal sindaco di Cabras, Andrea Abis, già candidato alla presidenza della Provincia.

La proposta

Secondo Abis, «la Provincia dovrebbe dotarsi di un Piano generale della viabilità, capace di stimare con precisione il fabbisogno complessivo degli interventi in un arco di 5-10 anni. Ogni strada provinciale - ha aggiunto - dovrebbe essere classificata attraverso indici di priorità, dando vita a un catasto digitale della viabilità e uno delle intersezioni, strumenti che permetterebbero di programmare gli interventi in modo razionale». La proposta prevede che la priorità venga definita sulla base di criteri oggettivi, assegnando un punteggio che renda più o meno urgente l’intervento, anche limitatamente ai tratti più critici.

I parametri

Tra i parametri «l’indice di degrado strutturale, il volume di traffico, la sicurezza, ma anche l’importanza della strada nei collegamenti verso ospedali, scuole e presidi sanitari, elementi fondamentali per garantire qualità della vita e coesione territoriale». Il fabbisogno di interventi, a detta del sindaco di Cabras, è talmente ampio e diffuso che, «senza un metodo condiviso, il rischio sarebbe quello di dover assumere decisioni difficili e discrezionali. Un piano strutturato, invece, permetterebbe alla Provincia di dotarsi di uno strumento di programmazione moderno, trasparente e capace di resistere ai cambi di amministrazione».

