Un piano per sfidare le malattie croniche con l’esercizio fisico 

Muoversi, prevenire e curare le malattie croniche è possibile anche grazie all'esercizio fisico. È quanto emerso dal progetto realizzato dall’Associazione diabete Sulcis Iglesiente che ha coinvolto persone con diverse patologie: diabete, patologie reumatologiche e oncologiche. I risultati sono stati illustrati ieri a Sant’Antioco. «Ci siamo posti l’obiettivo di rendere compatibili due esigenze apparentemente contrapposte - ha detto il presidente della odv Fabio Sabeddu - quella di evitare una inutile medicalizzazione di persone con problematiche non suscettibili di trattamenti sanitari appropriati, e quella di dimostrare come le persone affette da malattie croniche non trasmissibili possano trarre giovamento da un corretto esercizio fisico». Importanti le testimonianze dei partecipanti al progetto. Hanno parlato del proprio percorso, dalle sfide iniziali al raggiungimento di importanti risultati e benefici. «Le persone affette da malattie croniche possono trarre giovamento da un corretto percorso di esercizio fisico strutturato - ha detto Francesco Piras referente del servizio di medicina dello sport della Asl - che, se protratto nel tempo, consente di poter ottenere un miglioramento della pressione arteriosa e dell’equilibrio glicemico con abbassamento del rischio cardiovascolare globale, accompagnato dalla riduzione del peso corporeo e da un aumento della capacità aerobica, della forza muscolare e della flessibilità». Per l’occasione, i soci di una nota catena alimentare, hanno donato alla Medicina dello Sport un ergometro a manovella, essenziale per la valutazione medico-sportiva di atleti con paraplegia degli arti inferiori.

