Un piano per salvare le dune 

Accertata la malattia, arriva la cura: il cordone dunale da Pistis a Torre dei Corsari è un vasto patrimonio da non calpestare. A poco più di un anno dal sopralluogo degli esperti nelle dune della Costa Verde, il Comune di Arbus ha pronto il progetto finalizzato a sensibilizzare l’importanza di questo ecosistema e diffondere strategie di difesa efficaci e a lungo termine. Si parte dal nemico numero uno, il calpestio intenso ed incontrollato causato dalle 50 mila presenze nella stagione balneare, con l’aggravante che molti non si fanno scrupolo di scorrazzare nel litorale sulle due ruote e infliggere ferite profonde con i pneumatici.

Il progetto

L’intervento che impegna quasi mezzo milione di euro, fondi della Regione del 2020, riguarda il sito d’interesse comunitario “Is Arenas S’Acqua e S’Ollastu”, sette chilometri di montagne di sabbia, accumulata negli anni, granello dopo granello, e dalla vegetazione autoctona che vi cresce sopra spontaneamente tra Pistis e Torre dei Corsari, passando per Sabbie d’Oro. «Il piano – ricorda l’assessore all’Ambiente, Simone Murtas – stabilisce azioni specifiche per favorire una fruizione responsabile del sito e proteggere la biodiversità. A Torre dei Corsari, verrà installata una recinzione con assi di legno disposti su più file in modo da prevenire accessi incontrollati, eliminare così il labirinto di sentieri che ha frammentato la vegetazione. E per chi deve raggiungere la spiaggia il percorso è obbligato: una passerella in legno di 65 metri e 120 cm di larghezza. Una soluzione che combina rispetto per l’ambiente e inclusività». E poi cartelli informativi che raccontano la storia del sito, della rete Natura 2000, delle principali specie presenti. Pannelli didattici che, oltre a illustrare le caratteristiche ambientali, spiegano l’importanza della tutela degli habitat e le multe per i trasgressori.

Le imprese

Interventi necessari per salvare le dune, barriere di protezione contro l’erosione, purtroppo nel tempo quelle più piccole sono scomparse per fare spazio a stabilimenti balneari e altre attività sulla spiaggia. In merito il sindaco, Paolo Salis, dice: «La convivenza fra imprese turistiche e dune è possibile, anzi è necessaria per una fruizione corretta del territorio. L’obiettivo è rispettare le regole, lavorare insieme per il ripristino naturale. Penso alle aree di parcheggio più arretrate, ai sentieri per l’accesso pedonale alle spiagge che riducano il degrado causato dal calpestio». Motivazioni che in questi ultimi anni hanno convinto gli amministratori dell’importanza di aderire alla Carta dei Comuni custodi delle dune costiere mediterranee. «Da poco – aggiunge Salis – ho partecipato a un incontro a Villacidro con l’assessorato regionale all’Ambiente. Sono state delineate ulteriori misure di tutela per i siti protetti. La preoccupazione maggiore è l’area molto vasta e la distanza dal centro abitato che sfugge ai controlli».

