Un piano per salvare l’anfiteatro 

Sull’anfiteatro “Fabrizio De André” il Comune accelera per iniziare i lavori di messa in sicurezza dell’unica struttura all’aperto per spettacoli e concerti della città, chiusa da circa dieci anni. Sarà creata una rete idrografica che salverà l’anfiteatro dei nuoresi dalle frane. Pochi giorni fa, con il via libera dell’Adis, l’Agenzia regionale del distretto idrografico, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la ristrutturazione, ma in cassa ci sono solo 3 dei 5,6 milioni di euro necessari. Il Comune è pronto a far partire comunque la gara d’appalto e dividerla in lotti funzionali con le opere più urgenti e importanti: la canalizzazione delle acque che hanno scavato una voragine sotto gli spalti.

Le risorse

La copertura finanziaria dell’intero intervento, secondo il progetto, complessivamente richiede 5 milioni e 656 mila euro, che non ci sono tutti. Il Comune vuole iniziare comunque per poi chiedere nuovi finanziamenti e completare l’opera, anche perché il rischio è non solo di non aver quelli che mancano, ma di non poter spendere quelli già finanziati con il Piano regionale delle infrastrutture che ha come data improrogabile per i primi lavori il 15 novembre. «Per 2 milioni e 656 necessari per i futuri lotti - sottolinea la Giunta nella sua delibera - si opererà mediante ulteriori risorse che verranno reperite a seguito dell’approvazione del presente progetto che consentirà la richiesta ufficiale di ulteriori fondi». Insomma per ora si inizia, poi si recupereranno le altre risorse che serviranno.

I lavori

«Il problema - ricorda l’assessore ai Lavori pubblici di Nuoro Fabrizio Beccu - è anche l’aumento delle materie prime. Anche per questo le risorse stanziate sono insufficienti. Si faranno i lavori più importanti per convogliare le acque, il resto del lotto funzionale riguarda seggioline, spogliatoi e altri interventi». La canalizzazione che salverà l’anfiteatro dei nuoresi partirà da via Montale, tra il parco di Tanca Manna e il Campo scuola, un compluvio naturale le sue acque, che in questi anni hanno scavato la terra di riporto dove erano state costruite le tribune, creando lo smottamento e il vuoto, saranno controllate. «Non ci saranno disagi per il Campo scuola - rassicura Beccu - ho visto il progetto e si lavorerà soprattutto sotto. Si convoglieranno le acque in una sorta di tunnel che poi andrà in profondità. Non voglio dare date, ma ora si chiuderà il progetto esecutivo e partiremo con l’appalto».