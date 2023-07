Un piano per salvare Areus 

«A Nuoro circa 300 famiglie sono ancora in attesa di un alloggio, da anni», premette il consigliere comunale, Angelo Arcadu. Ecco perché davanti a un problema che resta irrisolto, occorre giocare di fino. Con una mozione ad hoc, il rappresentante di Forza Italia punta a scuotere il palazzo civico e a facilitare la caccia all’immobile. Una singolare permuta alimenta il sogno. Uno scambio tra il vecchio edificio Asl, in via Trieste, e quello che ospita la sede di Areus, in zona Nuraghe. Il primo, vecchio e imponente, andrebbe smantellato per costruire nuovi alloggi; il secondo, diventerebbe la sede definitiva dell’Azienda regionale per l’emergenza-urgenza, che oggi versa un canone di locazione al Comune. L’amministrazione Soddu per ora prende tempo e valuta altre piste.

Case cercansi

Nella città dove gli alloggi sfitti abbondano, e il centro storico fa registrare da tempo una fuga di residenti, la ricerca di un alloggio resta un tema ricorrente. Centinaia di famiglie attendono, ma la sensazione è che l’idea vincente sia ancora molto lontana. Così, l’assessora al Patrimonio, Rachele Piras, in parte tende la mano al consigliere di Forza Italia. «Trovo la proposta Arcadu interessante dal punto di vista politico, perché fa discutere di un problema sentitissimo - dice Piras -. Al tempo stesso credo che non possa risolvere la situazione nell’immediato». Rachele Piras sul prospettato scambio puntualizza: «Non credo sia fattibile, da tempo puntiamo alla vendita dell’immobile che ospita la sede di Areus, ovvero l’ex Convento. Trovo importantissimo, però, che con questa mozione si voglia dare il via alla costituzione di una “commissione speciale sull’emergenza abitativa”. È necessario fare delle attente valutazioni, però trovo anacronistica l’idea di buttare giù un immobile per poi ricostruirlo e destinare in un unico sito diverse famiglie».

Fuga di Areus

È il secondo punto saliente che caratterizza la mozione Arcadu. Da tempo Areus opera nella sede del Nuraghe. Enorme immobile, che vede le casse regionali impegnate con un canone di locazione di circa 100 mila euro verso il Comune di Nuoro. «La sede di Areus è per noi motivo di grande orgoglio - spiega Angelo Arcadu -. È una condizione imprescindibile su cui poggiare lo sviluppo del territorio. Stiamo parlando di una realtà che eroga 60 buste paga, che a breve diventeranno un centinaio. Non possiamo permetterci di perdere questo servizio. Cagliari e Sassari accoglierebbero Areus di buon grado, magari dando in comodato d’uso gratuito qualche immobile. Ipotesi da scongiurare».

L’appello

Angelo Arcadu puntualizza: «Con la mia proposta voglio favorire la ricerca di nuovi alloggi e fare in modo che Areus resti in Barbagia». Rachele Piras conclude: «Le trattative con la Regione possono essere portate avanti. Però, propendo per l’acquisizione dell’ex Convento. Dopo si può pure valutare una permuta, ma con altri edifici».

