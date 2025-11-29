VaiOnline
Iglesias.
30 novembre 2025 alle 00:21

Un piano per rilanciare la zona industriale 

«Ci sono aziende della Penisola interessate a investire nell’area di Sa Stoia» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il progetto di rilancio della zona industriale Sa Stoia diventa finalmente realtà. L’amministrazione comunale ha ufficializzato l’arrivo di ingenti finanziamenti regionali che permetteranno di avviare gli interventi richiesti dagli imprenditori del Consorzio, le cui proposte sono state accolte integralmente.

Le aziende

Si tratta di una boccata d’ossigeno per un comparto in costante crescita, che oggi conta 115 aziende, un fatturato complessivo di cento milioni di euro e 815 lavoratori. «Siamo molto soddisfatti dell’incontro avuto con l’amministrazione – afferma il presidente del Consorzio, Marco Lilliu –. A breve partiranno opere fondamentali, come gli interventi idrici nella zona Nord e il completamento dell’illuminazione. Nella parte Sud verranno rifatti gli asfalti. Inoltre saranno realizzate tre nuove rotonde e i marciapiedi, contenuti indispensabili per la sicurezza». Secondo Lilliu, la trasformazione dell’area è evidente: «Dal 2020, da quando la gestione è passata direttamente al Comune, la zona industriale è cambiata profondamente. È diventata più attrattiva, tanto che anche una società per azioni del modenese ha deciso di investire qui». Soddisfazione per il sindaco, che rivendica il percorso intrapreso: «Dopo il commissariamento, ci siamo assunti la responsabilità di guidare il rilancio. Abbiamo dimostrato che le comunità locali possono migliorare i processi di sviluppo delle imprese. È una scommessa che abbiamo vinto con impegno e costanza, ottenendo oggi un bilancio più che positivo».

Nuove attività

A confermare la visione dell’amministrazione è anche l’assessore alle Attività produttive, Daniele Reginali: «La scelta fatta qualche anno fa si è rivelata giusta. Le attività commerciali sono aumentate del 40 per cento. Abbiamo ascoltato chi lavora ogni giorno nella zona e conosce a fondo le esigenze reali delle imprese». I finanziamenti che permetteranno questi interventi ammontano a quasi due milioni di euro: 750 mila euro del primo contributo regionale e un milione del secondo.L’assessore ai Lavori pubblici, Nicola Concas, entra nel dettaglio del piano: «Il progetto esecutivo prevede tre rotonde, nuovi asfalti, marciapiedi, la realizzazione dell’impianto idrico e fognario nella parte Nord e il completamento dell’illuminazione in tutta la zona. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto e dell’ascolto costante degli operatori. Qualche anno fa la situazione era complessa, ma la decisione di assumere la gestione diretta si è dimostrata corretta». Il nuovo volto della zona industriale Sa Stoia punta ora a diventare un polo dinamico e competitivo, capace di attrarre nuovi investimenti e offrire opportunità di sviluppo sia alle aziende del territorio sia a imprese provenienti da altre regioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, non basta il cuore

Vantaggio di Esposito, poi la Juventus la ribalta con Yildiz 
l nello sport
Regione

Progressisti a congresso: Zedda eletto segretario, patto di lavoro con il Pd

Il partito cambia lo statuto interno e si dà una dimensione nazionale  
Alessandra Carta
Cronaca

Schianto sulla 131, muore a 40 anni: lascia un figlio piccolo

Una delle tre auto coinvolte avrebbe  imboccato la superstrada dalla complanare 
Marco Noce
Intervista su Videolina: aree idonee, servitù, rinnovabili

«Il Governo taglia fuori le Regioni: pronti a ricorrerre alla Consulta»

Il segretario del Pd Silvio Lai parla dell’ultimo decreto energia 
Nicola Scano
La vertenza

Protesta sospesa dopo l’incontro tra operai e ministra

Attesa per l’incontro a Roma: «Rilanciare subito Eurallumina»  
Antonella Pani
Turismo e fede

Piace il Cammino di Bonaria

I primi pellegrini in arrivo dalla Penisola: esperienza meravigliosa 
Marilena Orunesu
La storia

«Aiutatemi a riportare  a casa mio nipote: è in ospedale a Berlino»

Manuel Desogus è di Las Plassas,  ma da dodici anni vive in Germania 
Giovanni G. Scanu
Il premio

L’Oscar del business consegnato a Dubai alla sarda Valeria Petza

L’imprenditrice opera nell’immobiliare «Tecnologia e visione, vendo strategie» 
Giuseppe Deiana
Il caso

Trappola Atreju per il Campo largo

Conte invitato al dibattito, Schlein si ritira: la premier spacca Pd e M5S 