Un piano per rilanciare la zona industriale 

Il progetto di rilancio della zona industriale Sa Stoia diventa finalmente realtà. L’amministrazione comunale ha ufficializzato l’arrivo di ingenti finanziamenti regionali che permetteranno di avviare gli interventi richiesti dagli imprenditori del Consorzio, le cui proposte sono state accolte integralmente.

Le aziende

Si tratta di una boccata d’ossigeno per un comparto in costante crescita, che oggi conta 115 aziende, un fatturato complessivo di cento milioni di euro e 815 lavoratori. «Siamo molto soddisfatti dell’incontro avuto con l’amministrazione – afferma il presidente del Consorzio, Marco Lilliu –. A breve partiranno opere fondamentali, come gli interventi idrici nella zona Nord e il completamento dell’illuminazione. Nella parte Sud verranno rifatti gli asfalti. Inoltre saranno realizzate tre nuove rotonde e i marciapiedi, contenuti indispensabili per la sicurezza». Secondo Lilliu, la trasformazione dell’area è evidente: «Dal 2020, da quando la gestione è passata direttamente al Comune, la zona industriale è cambiata profondamente. È diventata più attrattiva, tanto che anche una società per azioni del modenese ha deciso di investire qui». Soddisfazione per il sindaco, che rivendica il percorso intrapreso: «Dopo il commissariamento, ci siamo assunti la responsabilità di guidare il rilancio. Abbiamo dimostrato che le comunità locali possono migliorare i processi di sviluppo delle imprese. È una scommessa che abbiamo vinto con impegno e costanza, ottenendo oggi un bilancio più che positivo».

Nuove attività

A confermare la visione dell’amministrazione è anche l’assessore alle Attività produttive, Daniele Reginali: «La scelta fatta qualche anno fa si è rivelata giusta. Le attività commerciali sono aumentate del 40 per cento. Abbiamo ascoltato chi lavora ogni giorno nella zona e conosce a fondo le esigenze reali delle imprese». I finanziamenti che permetteranno questi interventi ammontano a quasi due milioni di euro: 750 mila euro del primo contributo regionale e un milione del secondo.L’assessore ai Lavori pubblici, Nicola Concas, entra nel dettaglio del piano: «Il progetto esecutivo prevede tre rotonde, nuovi asfalti, marciapiedi, la realizzazione dell’impianto idrico e fognario nella parte Nord e il completamento dell’illuminazione in tutta la zona. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto e dell’ascolto costante degli operatori. Qualche anno fa la situazione era complessa, ma la decisione di assumere la gestione diretta si è dimostrata corretta». Il nuovo volto della zona industriale Sa Stoia punta ora a diventare un polo dinamico e competitivo, capace di attrarre nuovi investimenti e offrire opportunità di sviluppo sia alle aziende del territorio sia a imprese provenienti da altre regioni.

