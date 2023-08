Un piano per proteggere i fenicotteri dal rischio cavi elettrici 

Impegno dei sindaci di Sant’Antioco e San Giovanni Suergiu per eliminare l’elettrodotto e salvare i fenicotteri rosa. È quanto scaturito da un incontro tra Ignazio Locci, Elvira Usai i rappresentanti di Terna e il vice sindaco di Sant’Antioco Francesco Garau.

All’ordine del giorno, l’ipotesi progettuale di interramento del cavo di alimentazione dell’isola di Sant'Antioco ( lungo le pertinenze della Ss 126 per un totale di 6 chilometri di cavi, interessando dunque anche il Comune di San Giovanni Suergiu) con la finalità di rimuovere tutti i tralicci che oggi garantiscono il collegamento aereo. Si è aperto un dialogo, un confronto per condividere una comune strategia al fine di arrivare a una soluzione progettuale che non trovi ostacoli. Occorrono circa 25 milioni. Terna ha fornito garanzie rispetto alla capacità di progettazione e di spendita delle risorse. «Abbiamo assunto l’impegno comune di trovare le somme necessarie anche in considerazione dei diversi strumenti finanziari che oggi abbiamo a disposizione - hanno dichiarato congiuntamente i due sindaci - sarà determinante coinvolgere la Regione per le risorse. Siamo consapevoli del fatto che non si tratta di un'opera qualsiasi e che un’infrastruttura di tale portata richieda un grande impegno, ma abbiamo il dovere di percorrere tutte le strade».

