Un piano per promuovere il brand Asinara 

La programmazione dell’Ente Parco dell’Asinara con i siti della Rete Natura 2000 troverà risposta nella Città Metropolitana di Sassari, uniti nella costruzione di un piano strategico che comprende la programmazione di tutti i comuni coinvolti per rilanciare la fascia costiera, compresa l’isola come territorio di un’area vasta. La proposta del presidente della Città metropolitana e sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, è stato accolta dal consiglio direttivo, istituito e insediatosi dopo sei anni di assenza, presieduto da Gianluca Mureddu e composto da 4 sindaci di Porto Torres, Sassari, Castelsardo e Stintino – Massimo Mulas, Giuseppe Mascia, Maria Lucia Tirotto e Rita Vallebella - oltre Ilaria Faedda e il consigliere del Comune di Sorso, Gianni Tilocca. Sette i punti approvati nella seduta, tra cui la Rete Natura 2000, lo strumento per la conservazione della biodiversità nei siti che dall’Argentiera a Platamona giungono fino all’Asinara. Al centro della seduta l’approvazione unanime del bilancio di previsione, con 11 milioni di opere pubbliche e il piano di marketing, affidato all’Università di Sassari per promuovere il brand Asinara attraverso il merchandising, ovvero la vendita di prodotti col marchio dell’isola e la messa a reddito di alcuni immobili: «Siamo in paradiso e il paradiso ha un prezzo», ha detto Mureddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA