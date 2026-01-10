«Un piano per prevenire i tumori più diffusi» 

Un fitto programma di screening organizzato dalla Asl Sulcis per fare in modo di prevenire patologie gravi o comunque riconoscerle e trattarle seguendo tempi e corsie terapeutiche precise. Un progetto fondamentale nel Sulcis Iglesiente che troppo spesso fa i conti con le criticità della sanità che mal si accompagnano al triste dato dell’aumento delle patologie tumorali.

Il programma

In questi giorni centinaia di persone stanno ricevendo l’invito a prendere parte al programma di screening per il tumore al colon retto e analoghi inviti sono arrivati per la prevenzione del tumore alla cervice uterina e al seno: «Attraverso dei semplici test, lo screening permette di individuare precocemente una lesione o un tumore in una fase, asintomatica, quando è ancora possibile trattare e curare il paziente permettendogli una grande possibilità di guarire. – spiega Tiziana Serra, medico della Asl Sulcis referente del Centro screening oncologici – Gli esami, gratuiti, sono destinati a fasce di popolazione target, dove si ha una maggiore possibilità di avere un tumore curabile». Considerate le lunghe liste d’attesa e quindi le difficoltà di accesso alle cure per le note criticità che, purtroppo, soprattutto per l’annosa carenza di personale, a volte ritardano enormemente la possibilità di ricorrere a medici e specialisti, aderire a un piano di screening può davvero creare una corsia più rapida che non va assolutamente ignorata.

La situazione

A dicembre 2024, nel Sulcis Iglesiente, era attivo solo lo screening dedicato al colon retto; lo screening al seno era stato sospeso a aprile 2024 e quello alla cervice era attivo sino al 2020. Da dicembre 2024 il lavoro è stato riorganizzato, «e così nel gennaio 2025 siamo ripartiti con lo screening della cervice e con quello della mammella qualche mese dopo, – continua la dottoressa – mentre per quanto riguarda lo screening al colon retto, che non si era mai fermato, ora stiamo cercando di coinvolgere il più alto numero di cittadini data la triste diffusione di questa patologia che però, se affrontata in tempo, può essere combattuta e in tanti casi fermata. Il centro collabora con tecnici di laboratorio per la ricerca di sangue occulto e endoscopisti che rappresentano veramente un fiore all’occhiello della nostra Asl così come i medici con altissima competenza clinica e professionalità». Le donne sono le pazienti che rispondono maggiormente all’invito allo screening, mentre la popolazione maschile è più difficile da convincere: «Invitiamo chi ha ricevuto l’invito a non metterlo da parte – ribadisce la dottoressa Serra – la prevenzione rapida può essere la prima tappa verso la guarigione. Abbiamo un servizio screening che risponde alle mail alle chiamate tutti i giorni, con 4 operatori che cercano, oltre a provvedere a tutta l’organizzazione, a rispondere a tutte le richieste dubbi degli utenti». Una volta eseguito il primo esame, il centro screening invia la lettera a casa per gli esiti negativi e contatta i casi sospetti per proporre un rapido esame di secondo livello ovvero ecografia per il seno, colonscopia per colon retto e colposcopia per cervice. A breve dovrebbe partire anche lo screening, questa volta non oncologico, per l’eradicazione dell’epatite C.

