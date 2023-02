Un piano per non finire più sott’acqua 

«Il Piano - dice Urpi - ci consente di puntare la lente d’ingrandimento sui corsi d’acqua per i quali non sono ancora stati effettuati studi di dettaglio. Si tratta di un percorso pianificato e partecipato di programmazione strategica, con una serie di opere che in pochi anni possiamo e dobbiamo concludere. Da subito però possono segnare una trasformazione profonda. L’allerta resta alta per riu Ciccu, il canale tombato che attraversa buona parte del centro abitato, come pure per i rii Piras e Figari».

Lo studio dell’acqua che scorre nel territorio sì è concluso con l’individuazione dei fiumi e dei ruscelli più significativi, attribuendo ad ognuno un ordine gerarchico in funzione della sua importanza. Fra questi ecco i corsi d’acqua naturali s’Arriu de sa Tramamma e il riu Piras, che attraversano la città, seguono i rii s’Acqua Sassa e Masoni Nostu, infine i canali di Sanluri come il collettore basso, le acque alte di Villacidro e di Sanluri. La novità del tracciato, rispetto al passato, è l’eliminazione dei canali Gora e Mesu, Colatore palude Canargiu, Gora de Stai e Canale s’Acqua Durci, non risultano collegati al sistema idrografico naturale, inseriti per errore. Cambiamenti a Sanluri Stato dovuti ai ripetuti interventi di bonifica dell’ex stagno di Sabazus, lavori avviati nei primi anni del 1.800. Infine l’unione di elementi idrici che non risultavano interconnessi pur scorrendo tutti a valle.

«Ripensiamo il futuro della città partendo dai suoi corsi d’acqua, elementi fondamentali nel progettare la trasformazione urbana, la tutela e la rigenerazione dell’ambiente». Il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, presenta il “nuovo reticolato idrografico” del territorio, un progetto finanziato dalla Regione con 30 mila euro, affidato a un tecnico esterno. Si tratta del primo passo per programmare una serie di interventi al fine di evitare di far finire ancora una volta sott’acqua la città in caso di piogge intense. Il secondo è appena iniziato: dalla Regione sono arrivati 700 mila euro per progettare le opere più urgenti. «Qualcosa - chiarisce il primo cittadino - è già stato fatto, ma si tratta di piccole azioni, isolate l’una dall’altra. Ora che abbiamo una visione organica della situazione idrografica è più facile eliminare rischi e pericoli».

«Ripensiamo il futuro della città partendo dai suoi corsi d’acqua, elementi fondamentali nel progettare la trasformazione urbana, la tutela e la rigenerazione dell’ambiente». Il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, presenta il “nuovo reticolato idrografico” del territorio, un progetto finanziato dalla Regione con 30 mila euro, affidato a un tecnico esterno. Si tratta del primo passo per programmare una serie di interventi al fine di evitare di far finire ancora una volta sott’acqua la città in caso di piogge intense. Il secondo è appena iniziato: dalla Regione sono arrivati 700 mila euro per progettare le opere più urgenti. «Qualcosa - chiarisce il primo cittadino - è già stato fatto, ma si tratta di piccole azioni, isolate l’una dall’altra. Ora che abbiamo una visione organica della situazione idrografica è più facile eliminare rischi e pericoli».

Il reticolato

Lo studio dell’acqua che scorre nel territorio sì è concluso con l’individuazione dei fiumi e dei ruscelli più significativi, attribuendo ad ognuno un ordine gerarchico in funzione della sua importanza. Fra questi ecco i corsi d’acqua naturali s’Arriu de sa Tramamma e il riu Piras, che attraversano la città, seguono i rii s’Acqua Sassa e Masoni Nostu, infine i canali di Sanluri come il collettore basso, le acque alte di Villacidro e di Sanluri. La novità del tracciato, rispetto al passato, è l’eliminazione dei canali Gora e Mesu, Colatore palude Canargiu, Gora de Stai e Canale s’Acqua Durci, non risultano collegati al sistema idrografico naturale, inseriti per errore. Cambiamenti a Sanluri Stato dovuti ai ripetuti interventi di bonifica dell’ex stagno di Sabazus, lavori avviati nei primi anni del 1.800. Infine l’unione di elementi idrici che non risultavano interconnessi pur scorrendo tutti a valle.

Il Comune

«Il Piano - dice Urpi - ci consente di puntare la lente d’ingrandimento sui corsi d’acqua per i quali non sono ancora stati effettuati studi di dettaglio. Si tratta di un percorso pianificato e partecipato di programmazione strategica, con una serie di opere che in pochi anni possiamo e dobbiamo concludere. Da subito però possono segnare una trasformazione profonda. L’allerta resta alta per riu Ciccu, il canale tombato che attraversa buona parte del centro abitato, come pure per i rii Piras e Figari».

I soldi

L’assessore all’Agricoltura, Paolo Usai, ripercorrendo i gravi danni arrecati dalla prima alluvione del 2008, case allagate e anziani in salvo, aggiunge: «È stato un vero e proprio campanello d’allarme. In questi 15 anni si è lavorato tanto per mettere in sicurezza il territorio. Siamo partiti dalle piccole cose, come garantire la pulizia del letto dei fiumi, il decoro delle sponde, il taglio continuo del verde che ostruiva lo scorrimento dell’acqua. Circa due milioni di euro spesi, fondi di bilancio, ma la somma più grossa è arrivata dalla Regione che proprio sulla prevenzione del pericolo alluvione è stata puntuale con i contributi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata