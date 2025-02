Un piano per l’edilizia nel centro storico del paese 

«Abbiamo concluso la mappatura dell’intero centro storico: senza intoppi in primavera il consiglio comunale approverà la revisione del piano di gestione che sarà poi inviata in Regione per l’approvazione definitiva». Le parole dell’assessore all’Urbanistica Fabrizio Saba certificano la dirittura d’arrivo per il Piano particolareggiato del centro matrice (Ppcm) la cui adozione consentirà dopo 15 anni di far rifiorire l’attività edilizia nel centro storico del paese, finora ferma (possibili solo interventi conservativi) per mancati adeguamenti urbanistici. Non una grana da poco visto che il centro storico occupa un terzo del paese (22 ettari) nel quale sono rimaste vuote o sfitte tante abitazioni proprio a causa dell’impossibilità di eseguire lavori edilizi. Lo sblocco del Ppcm (grazie ad un finanziamento regionale di 150 mila euro) farà anche partire il progetto dell’Albergo Diffuso la cui sede e gli stabili previsti si trovano tutti nel centro storico. «In pratica si rimetterà in moto l’economia - osserva Saba - anche perché chi è titolare di dimore storiche o simili potrà accedere ad appositi finanziamenti». Avviato nel settembre 2023 il progetto di revisione punta a preservare ciò che è coerente con l’architettura domusnovese e modificare o eliminare ciò che non lo è, e si avvale del lavoro del Dicaar dell’Università di Cagliari e di un apposito team comunale coordinato dall’architetto Marco Piras (che tra l’altro riceverà gli interessati martedì dalle 11.30 alle 12.30).

