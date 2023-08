Un piano per l’edilizia in centro 

In un terzo del paese di Domusnovas, da ormai 14 anni, non si muove un mattone.

Il mancato adeguamento del Piano urbanistico comunale (Puc) al Piano paesaggistico regionale (Ppr), ha, infatti, paralizzato il “centro matrice” (la parte più vecchia, 22 ettari di estensione, pari ad un terzo del paese). Fin dal 2009, in questa grande area ogni attività edilizia è bloccata (possibili solo manutenzioni ordinarie e restauri conservativi) e altrettanto lo sono cessioni in affitto e compravendite per l’impossibilità di eseguire restauri completi, lavori vari o aggiunta di nuove cubature. Di conseguenza tante abitazioni del centro storico restano vuote e il settore edilizio langue. Uno sblocco è però imminente: è stato, infatti, affidato l’incarico per redigere il Piano particolareggiato del centro matrice (Ppcm) in attuazione al Ppr, una sorta di aggiornamento dello stesso centro matrice che permetterà di sbloccarlo completamente. «Abbiamo stanziato circa 100 mila euro - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Saba - e affidato l’incarico ad un team di professionisti e al dipartimento di Ingegneria civile dell’Università di Cagliari: i primi ridefiniranno i caratteri architettonici del paese, l’università si occuperà della parte scientifica dello studio». La stima per redigere il Ppcm è di 18 mesi. «Subito dopo - aggiunge Saba - adegueremo anche il Puc per presentarlo in Regione ma già il Ppcm consentirà di sbloccare l’attività edilizia e rivitalizzare l’intero paese permettendoci anche di dar vita al progetto “dell’Albergo Diffuso” i cui stabili si trovano tutti all’interno del centro matrice».