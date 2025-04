Un piano  per le strade provinciali 

La neo-rinata Provincia del Medio Campidano ha un piano per la sistemazione della rete viaria provinciale, spesso al centro delle proteste per le sue condizioni da parte di chi è costretto a utilizzarla quotidianamente per i propri spostamenti. Il piano verrà illustrato alla stampa oggi alle 10,30 nella sede dell’ex Pretura, in via Parrocchia 190 dall’amministratore straordinario della Provincia del Medio Campidano Roberto Cadeddu, che farà il punto sulla viabilità e sulle condizioni delle strade provinciali, per poi presentare il programma di interventi. La viabilità provinciale comprende nel Medio Campidano circa 332 chilometri di strade: «È il settore che soffre di più», aveva spiegato Cadeddu al suo insediamento, «e le risorse disponibili ammontano a poco più di 8 milioni di euro». Alla conferenza stampa è prevista anche la presenza dell’assessore regionale dei Lavori pubblici, Antonio Piu.

