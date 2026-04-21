Un piano per l’assistenza domiciliare 

Poco meno di 195 mila euro per il servizio di assistenza domiciliare per il 2026. È la somma oggetto dell’atto firmato dal dirigente dell’ufficio si servizio sociale competente, per l’impegno contabile necessario all’espletamento del servizio fino al 31 dicembre 2026, affidato dal Comune di Serramanna ad una cooperativa sociale con sede a Guspini.
Il tutto in forza di un atto risalente al 2023, e che al culmine della procedura negoziata indetta sulla piattaforma elettronica regionale Sardegna Cat affidava il servizio di assistenza domiciliare per la durata di tre annualità, dal 2 novembre 2023 al 31 ottobre 2026, alla società Sinergie Società Cooperativa Sociale (Guspini) per un importo complessivo di 698.644 euro. Da qui l’impegno delle somme relative al servizio di assistenza domiciliare per l’annualità 2026 per un importo pari a 194 mila euro. La somma, vale a dire, necessaria a garantire la continuità del servizio di assistenza domiciliare erogato dal Comune di Serramanna a favore delle persone aventi diritto: soggetti anziani non autosufficienti e diversamente abili ai sensi della legge.
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