Un piano per la nuova viabilità nella frazione di Nebida 

Le continue segnalazioni da parte dei residenti spingono l’amministrazione comunale a studiare un programma sulla nuova viabilità. Per Nebida è prevista una rivoluzione sul traffico. Il problema si palesa specialmente durante il periodo estivo, quando il traffico veicolare è così intenso da creare persino dei problemi d’accesso alle abitazioni: «Specialmente all’ingresso della frazione. - spiega l’assessore alla Viabilità Francesco Melis - Interverremo prima dell’arrivo dei turisti». Gli interventi più importanti riguarderanno la zona del Belvedere, la vie Sandro Pertini e Santa Margherita: «Nella piazza del Belvedere troppo spesso dei mezzi pesanti accedono in modo inappropriato, creando disagi alla strada principale che attraversa il paese e agli accessi delle abitazioni della zona. - prosegue Melis - La rivisitazione dei sensi marcia consentirà di creare una rotatoria che risolverà il problema». Previsti anche dei divieti di sosta sulla libera percorrenza di alcuni tratti di strade; sarà interessata via Pertini, con il ripristino del doppio senso di marcia dopo i lavori per la sistemazione della carreggiata: «E via Santa Margherita - prosegue l’assessore - ridiverrà un percorso alternativo al transito dei mezzi sulla Sp83. Il tutto sarà corredato da un piano d’asfalti di prossima realizzazione e l’intera programmazione sarà oggetto di un confronto con la popolazione, a cui saranno spiegate nel dettaglio le strategie per il prossimo futuro».

RIPRODUZIONE RISERVATA