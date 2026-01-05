Un piano per il litorale e lavori per 3 milioni di euro  

Gonnesa punta al Pul, il piano di utilizzo del litorale, uno strumento indispensabile per regolamentare l’uso dell’area che va da Fontanamare a Portopaglia, passando per le spiagge di Plagemesu e Punta S’Arena. Sette anni fa il Comune elaborò uno studio preliminare del Pul che però non si trasformò mai in uno strumento definitivo, finito in stand by dopo le modifiche alla disciplina regionale per l' assegnazione delle concessioni di chioschi e stabilimenti sul litorale.

Ora con una delibera approvata dalla Giunta, l’amministrazione comunale ha destinato 70 mila euro alla progettazione del Pul per il litorale. «È già iscritto in bilancio, ci doteremo del Piano si Utilizzo del Litorale – conferma il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco – l’impianto del Pul sarà definito in sede di progettazione, si tratta comunque di uno strumento importante per la valorizzazione del nostro litorale». L’attenzione verso la marina di Gonnesa è confermata anche dagli interventi, che tra poco andranno in appalto, per le infrastrutture idriche e fognarie sul litorale, con due finanziamenti da tre milioni di euro complessivi. Un occhio anche all’accessibilità: «Abbiamo a disposizione 62 mila euro – dice Cocco – da utilizzare per l’acquisto di passerelle».

RIPRODUZIONE RISERVATA