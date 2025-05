«Un piano per il centro storico» 

E poi ci troveremo in uno degli oltre 200 bar. Parafrasando Vasco Rossi si evidenzia il proliferare in città di questo tipo di locali a discapito di tutto il resto. «Solo da piazza Azuni fino al termine di via Roma ce ne sono 38», rimarca Alberto Fois, presidente della segreteria territoriale di Confcommercio. L’annotazione va letta in un più ampio scenario di crisi che serra in una morsa la categoria in particolare nell’area del centro storico dove spariscono gli esercenti di abbigliamento, scarpe e prodotti simili mentre nascono come funghi caffè, negozi di bengalesi e piccoli ristoranti. Una deriva che si vuole arrestare. «Oggi più che mai è fondamentale che enti, associazioni di categoria, operatori e cittadini lavorino all'unisono per ridare al nostro centro la luce e l'attrattività che merita. La frammentazione degli sforzi non è più un'opzione».

Dialogo

Il messaggio viene consegnato nella buca delle lettere di Palazzo Ducale, a cui si chiede di dialogare con gli enti cittadini: «Solo così potremo generare un impatto economico e sociale tangibile: più attività aperte significano più posti di lavoro, più servizi per i residenti e una città più vivace e sicura per tutti». E all’istituzione si chiede, soprattutto, la prospettiva. «Se mi dai una visione - chiosa Fois- posso investire». Al momento però l’orizzonte a Sassari Vecchia è quello degli arresti per droga, di immobili fatiscenti e di un degrado generale dove spuntano fiori nel deserto come l’ex Hotel Turritania riqualificato. La Confcommercio chiede allora, sfruttando le risorse del Pnrr, di “definire un piano di sviluppo a lungo termine per il centro, che includa aspetti urbanistici, di mobilità, di sicurezza, di fiscalità e di promozione commerciale”. E insiste poi sull’urgenza di attivarsi perché Sassari diventi una città turistica: «Senza fare nulla il Comune ha incassato 169mila euro dalla tassa di soggiorno». Potrebbe arrivare lontano, si suggerisce, se si sfruttassero le potenzialità in questo senso. I buoni propositi ci sono: «Siamo pronti a fare la nostra parte, a investire energie e risorse, a fare sintesi tra le istituzioni e le esigenze delle nostre imprese”. Quello che comincia a mancare però è il tempo. Le vetrine chiudono e nel tessuto urbano del centro storico si aggiunge un altro vuoto. Riempito dai mini-market asiatici e dall’ennesimo bar.

