Un piano per i campi rom degradati 

Un nuovo progetto di integrazione che si fonda sulla scuola, il potenziamento della videosorveglianza e dell’illuminazione pubblica. Poi una maggior presenza delle forze dell’ordine e (facendo i conti con i costi di altre emergenze) il ritiro dei rifiuti che deturpano l’ingresso nord della città.

L’incontro

Nel tavolo tecnico in Questura cui diversi giorni fa ha preso parte l’amministrazione comunale, si è discusso del modo in cui attenuare i problemi connessi alla gestione degli insediamenti rom a Carbonia. Non è facile, non lo sarà e non lo è mai stato, ma è emerso un insieme di azioni da portare avanti. Un caso in particolare riguarda l’insediamento quasi ventennale (costruito dal Comune) di via del Minatore i cui immediati dintorni sono precipitati (col contributo talora anche di chi nel campo rom non ci vive) nel degrado più totale. Al punto tale che la pista ciclabile è invasa di rifiuti, che occupano anche parte della carreggiata. Una terra di nessuno. «Stiamo studiando e siamo vicini alla definizione nel dettaglio – anticipa il sindaco Pietro Morittu – un percorso di integrazione che stia nelle maglie dell’Unione europea, ma intanto sarà possibile compiere dei passi importanti». Il primo cittadino ne traccia alcuni aspetti che si basano sulle istituzioni scolastiche e dunque mira chiaramente ad incidere sulle nuove generazioni: «Il Piano locale dei servizi sociali sta lavorando alla stesura di un progetto di inclusione socio scolastica dei giovani rom: sarà un programma di contrasto alla povertà e all’emarginazione ed è destinato alla lotta all’antiziganismo, contro la povertà multi generazionale, all’inclusione scolastica, sociale e lavorativa di bambini e adolescenti». Le azioni in ambito educativo prevedono il coinvolgimento delle scuole per ridurre la percentuale di dispersione scolastica («Qualche timido miglioramento si avverte», precisa Morittu), l’incremento dei servizi extra-scolastici e il sostegno educativo.

Gli interventi

Poi però nel concreto ci sono altre attività previste. Il primo cittadino ne elenca alcune: «Si attuerà il potenziamento dell’illuminazione pubblica, parteciperemo con un cofinanziamento a un bando per integrare in zona il sistema di videosorveglianza, sono aumentati nella zona i passaggi delle pattuglie delle forze dell’ordine e si valuta se il mezzo milione ottenuto dalla Regione per le bonifiche sia destinato anche a quella parte». Non è scontato, perché potrebbero occorrere fondi speciali e perché fra le zone totalmente degradate ci sono anche i margini dell’ex campo rom di Sirai. E pure della palazzina Fs di Caput Acquas: «Si attendono le valutazioni delle Ferrovie dello Stato sugli interventi da compiere: aspettiamo la riconvocazione del Prefetto». Viene monitorato anche un altro minuscolo insediamento vicina Is Gallus.

