Un piano per i 30mila alberi della città  

Soffocati dall’asfalto e dal cemento, indeboliti dalle mutazioni climatiche e uccisi dall’incapacità di saper preservare un patrimonio inestimabile. Gli alberi in città – circa 30mila – cadono dopo una lunga agonia. In viale Merello sabato un ficus gigantesto si è schiantato su due auto in sosta. Solo per un caso, perché la caduta è stata attutita dai cavi della linea aerea dei filobus, non si registrano feriti. La fortuna ci ha messo la sua anche nella notte tra domenica e ieri, quando a Pirri un pino gigantesco ha ceduto di schianto. Occorre sfidare ancora la sorte, che non sempre potrebbe essere benevola, prima che si decida a elaborare e mettere in pratica il Regolamento e il Piano per il verde?

La mappa

Non c’è strada del capoluogo che non registri “lapidi” di ceppi a futura memoria. Viale Diaz, viale Buoncammino, viale Trieste, viale Fra Nicola da Gesturi, via Cagna per citare solo le più importanti. Il clima è importante ma anche l’uomo può metterci del suo per limitare i danni. «Stiamo assistendo a eventi molto impattanti per gli alberi», afferma Gianluigi Bacchetta, ex direttore dell’Orto Botanico e docente di Botanica all’Università di Cagliari. «Il forte vento di maestrale e gli eventi temporaleschi che scaricano in poco tempo grandi quantità di pioggia sono problemi seri per il nostro patrimonio arboreo che non riesce a resistere agli stress ambientali». Giusta premessa, ma quali sono le responsabilità dell’uomo? «Stiamo subendo gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, non abbiamo la capacità di prevenire. Gli alberi vengono considerati come arredo urbano, non come forme di vita che ospitano micro e macro fauna e che contribuiscono a rendere vivibili le città». Come si può intervenire? «Ci lamentiamo che le radici rovinano strade e marciapiedi ma siamo noi che piantiamo alberi non adatti al contesto urbano, non possiamo scaricare le responsabilità su di essi. È determinante puntare sulla macchia mediterranea e su quelle specie che non abbiano problematiche, per esempio preferire le palme Washingtonia a quelle delle Canarie che vengono attaccate dal punteruolo rosso».

Piano del verde

La politica ha le sue responsabilità. «Serve una gestione più oculata, è fondamentale che il capoluogo si doti di un Regolamento e un Piano del verde, come è stato fatto a Quartu e Assemini». Per Bacchetta la strada, comunque, è quella giusta. «C’è ancora molto da fare, ma nell’ultimo quinquennio la cura delle piante è migliorata eliminando le capitozzature ed eseguendo le potature nei periodi giusti».

Potature sbagliate

«I cedimenti interessano soprattutto alberi di grande dimensione o loro parti, costretti a vivere con le radici su suoli impermeabilizzati per la presenza di cemento o asfalto, in aiuole molto ristrette, lungo strade molto trafficate, come nel caso del ficus di viale Merello caduto qualche giorno fa», spiega Gianluca Iiriti, responsabile gestione verde dell'università. «Se si osserva la struttura del ficus caduto l'altro giorno, sono evidenti rami sottili che partono da grossi rami in passato capitozzati. Questi grandi alberi hanno subito in diverse epoche potature drastiche che spesso li hanno indeboliti rendendoli soggetti ad attacchi da parte di fitopatogeni. Non sempre – conclude il responsabile della gestione del verde dell’Università - il malessere di un albero si riscontra con facilità. Talvolta il cedimento può verificarsi anche dopo decenni da una errata potatura».

La scelta del tipo di piante è fondamentale. «L'utilizzo della Jacaranda, per esempio, è da escludere in aree battute dal vento, ma al riparo tra i palazzi cresce molto bene e mostra una splendida fioritura. I Ficus invece, in ambito urbano, sono sempre da escludere».